معلومات الوزراء: مجمع مصانع الرمال السوداء في مصر.. الأحدث من نوعه في...

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 22 نوفمبر 2022 11:31 صباحاً - أظهر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء أن مشروع مجمع مصانع الرمال السوداء؛ يستهدف إنشاء مجمعات صناعية جديدة، وتوفير عملات أجنبية بتصدير الفائض، إلى جانب تطهير الشواطئ المصرية من المواد المشعة الضارة، وكذلك توفير 5 آلاف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة، بالإضافة إلى تطوير البنى التحتية الحيوية.

جاء ذلك في انفوجراف نشره مركز المعلومات اليوم /الثلاثاء/ بعنوان (مجمع مصانع الرمال السوداء في مصر.. الأحدث من نوعه في العالم)، يستعرض أبرز المعلومات عن مشروع مجمع مصانع الرمال السوداء في مصر.

وأوضح أنه يعد أحد أهم المشروعات القومية في الفترة الحالية، وتم افتتاحه رسميًّا في أكتوبر من العام الجاري؛ ويُقام المشروع على مساحة 35 فدانًا، بتكلفة حوالي 4 مليارات جنيه، ومدة تنفيذ 12 شهرًا.

وأشار إلى أن مشروع مجمع مصانع الرمال السوداء يعتمد على الكراكة "تحيا مصر"، وهي أول كراكة صديقة للبيئة في العالم، تعمل بالطاقة الكهربائية، ومصنع تركيز العائم: لاستخلاص ركاز المعادن الاقتصادية، ومحطة تحلية مياه لصالح العملية الصناعية، ومحطة تخفيض ضغط الغاز، ومحطة كهرباء، وعدد من مصانع المعادن المستخرجة من الرمال السوداء.

ولفت إلى أبرز المراحل والتطورات التي مرت بها الدولة المصرية باستثمارها في الرمال السوداء، ففي عام 2016 تم تأسيس أول شركة مصرية لتعدين الرمال السوداء، وفي 2018 تم وضع حجر الأساس لمصنع فصل الرمال السوداء، وفي 2019 تم التصديق على قانون "الرمال السوداء"، لاستكشاف واستغلال معادن الرمال السوداء، وصولًا إلى افتتاح مجمع مصانع الرمال السوداء خلال عام 2022 بمدينة البرلس بمحافظة كفر الشيخ.