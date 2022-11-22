21 توجيها من «التعليم» لتحقيق الانضباط والحفاظ على سلامة الطلاب

جدة - نرمين السيد - وبحسب بيان صحفى، اليوم الثلاثاء، نص الكتاب الدورى على اتخاذ جميع المديريات التعليمية والإدارات المختصة بديوان عام الوزارة، والجهات التابعة اللازم نحو ما يلى:

أولا: بالنسبة لشؤون الطلاب وممارسة الأنشطة

- الالتزام بوقف التحويلات لطلاب الصف الثالث الثانوى، إلا من خلال الإدارة العامة للتعليم الثانوى بديوان عام الوزارة، وذلك للحالات الضرورية التى تستدعى ذلك فقط.

- تنظيم رحلات مدرسية للطلاب لزيارة المشروعات القومية لتعريفهم بما تم إنجازه على أرض الواقع من هذه المشروعات، وتنمية روح الولاء والانتماء لديهم، إلى جانب اكتساب مهارات التعلم الذاتى وإثراء الثقافة والمعرفة لديهم بالأحداث الجارية على كافة المستويات، من خلال البحث، والدراسة والاطلاع المباشر.

- تطبيق المرحلة الثانية لليوم الرياضى، وكذا اليوم الثقافى والفنى بالمدارس، وفترات المشاهدة من خلال إضافة نسبة 25٪ الثانية من المدارس على مستوى كل إدارة تعليمية، بحيث ينتهى الفصل الدراسى الأول بتطبيق نسبة 50٪ من المدارس.

- استمرار تفعيل الأنشطة والفعاليات المرتبطة بالتوعية بقضايا البيئة، والمناخ حتى نهاية العام الدراسى.

- تفعيل التسجيل الإلكترونى للغياب أسبوعيا لجميع الطلاب بمختلف المراحل التعليمية، وخاصة طلاب الشهادتين الإعدادية والثانوية العامة.

ثانيا: بالنسبة لشؤون المعلمين

- السماح لمعلم الأنشطة بالعمل بالحصة وفق العجز والزيادة، والتغطية لليوم الرياضى والثقافى بالمدارس.

- تفعيل وحدة التواصل والدعم للمعلمين بالمديريات التعليمية، والتعامل بجدية مع أى شكاوى ترد إلى الوحدة، وبحثها بهدف إيجاد الحلول المناسبة لها، وإزالة جميع المعوقات والصعوبات التى تواجه المعلمين.

ثالثا: المبانى المدرسية

- موافاة الوزارة ببيانات وافية عن المدارس غير المستغلة بالكامل أو المدارس التى بها فراغات غير مستغلة، للتوسع فى إنشاء النماذج الجديدة للمدارس مدارس التكنولوجيا التطبيقية - المدارس اليابانية - مدارس النيل وغيرها، بنظام الشراكة مع القطاع الخاص وبالتعاون مع المستثمرين الجادين.

- متابعة استكمال أعمال الصيانة للمبانى المدرسية.

رابعا: ضبط سير العملية التعليمية وعقد الامتحانات بالمدارس

- تحقيق الانضباط التام داخل المدارس والمتابعة الجادة لسير العملية التعليمية بمختلف مراحل التعليم مع بذل أقصى جهد ممكن لتعظيم الاستفادة من أدوارها التربوية.

- التأمين المشدد لامتحانات الشهادة الإعدادية، ومنع أى تسريب أو محاولات للغش واتخاذ الإجراءات القانونية بشكل فورى، حيال من يخالف ذلك.

- تشكيل لجان على مستوى الإدارات التعليمية؛ لإعداد مفردات اختبارية للصفين الأول والثانى الثانوى العام، وفق مواصفات الورقة الامتحانية التى أعدها المركز القومى للامتحانات والتقويم التربوى.

- إعداد مدربين من الموجهين بالمديريات التعليمية وفق النظام الجديد فى كل التخصصات على صياغة المفردات الاختبارية والممارسات التدريسية وفق كل مواصفة، وعلى آلية وضع الأسئلة؛ ليتولوا بدورهم تدريب المعلمين على مستوى الإدارات التعليمية.

- عقد اختبارات الصفين الأول والثانى الثانوى للفصل الدراسى الأول على مستوى الإدارة التعليمية وفقا للمواصفات التى حددها المركز القومى للامتحانات والتقويم التربوى، حيث تشتمل الورقة الامتحانية على أسئلة اختيار من متعدد MCQ بنسبة 85٪ باستخدام التابلت، وأسئلة مقالية قصيرة Short say بنسبة لا تتعدى 15٪ يجيب عنها الطالب ورقيا وفق طبيعة كل مادة دراسية، مع توفير عدد مناسب من نسخ الامتحان كاملا ورقيا احتياطى، ويتولى مدير الإدارة التعليمية الإشراف على إعداد الجداول، وإجراء الامتحانات، ومتابعة تنفيذها، واعتماد النتيجة.

- قيام مدير المدرسة بالعرض على مدير الإدارة التعليمية فيما يتعلق بطلاب الصف الأول الثانوى الذين لم يتسلموا التابلت أو تأخر استلامهم له حتى منتصف ديسمبر، والموافقة على أن يعقد امتحانهم ورقيا، ويتولى مدير المدرسة إدارة الامتحانات وفق القواعد المقررة، والإشراف الكامل على التقدير وإعلان النتيجة.

خامسا: اتخاذ الإجراءات الاحترازية والوقائية ونشر الوعى الصحى

- الحظر التام لبيع مشروبات الطاقة داخل المدارس وكذلك حظر بيع أية منتجات مجهولة المصدر أو غير مطابقة للمواصفات أو تمثل خطرا على صحة الطلاب.

- التنسيق مع المحافظة، ومديرية الأمن للقضاء على ظاهرة انتشار الباعة الجائلين فى محيط المدارس.

- التواصل مع أولياء الأمور لحثهم على توعية أبنائهم بعدم شراء المنتجات الغذائية الضارة بصحتهم، وكذلك نشر الوعى الصحى بين الطلاب، وتوجيههم إلى الالتزام بالممارسات الصحية السليمة، حفاظا على الصحة العامة والنمو السليم لهم.

- التواصل مع أولياء الأمور، من خلال اجتماعات مجالس الآباء، وغير ذلك من وسائل.

- اتباع تعليمات وزارة الصحة والسكان، خصوصا فيما يتعلق بالتعامل مع الطلاب والبيئة المحيطة فى حال ظهور أية أعراض مرضية عليهم.

- التنسيق مع فرع الهيئة العامة للتأمين الصحى بالمحافظة لاستخراج الشهادات الصحية لكافة أعضاء لجان استلام الوجبات المدرسية، وذلك من خلال قيام الطبيب الزائر بكل مدرسة بتوجيه أعضاء كل لجنة لإجراء الكشف الطبى بموجب خطاب معتمد من الطبيب المختص بالمدرسة، التابع للهيئة العامة للتأمين الصحى.