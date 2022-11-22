سيدات قرى بنى سويف فى قلب حياة كريمة

جدة - نرمين السيد - وتحرص المبادرة، على تنفيذ العديد من الأعمال لرفع درجة الوعى لدى السيدات بالمحافظة، من خلال الدورات التدريبية والتوعية بالقضايا الهامة.

ونجح المجلس القومى للمرأة فى بنى سويف، فى إطار المبادرة فى استخراج 16140 بطاقة رقم قومى للسيدات، وتنفيذ 306 اجتماعات لجلسات الدوار.

كما نظم العديد من دورات التوعية بتنظيم الأسرة ومناهضة ختان الإناث والتسرب من التعليم، وتنفيذ 12 دورة للتثقيف المالى استهدفت 420 سيدة، وعقد ورشتين عن الزجاج المعشق استهدفت 40 سيدة، وتنظيم ورشة عن فن التطريز لسيدات قرية الضباعنة، وتنفيذ ورشة مبادئ صياغة الحلى استهدفت 10 سيدات، إضافة إلى تنظيم دورة لمجموعة جديدة من القيادات الدينية.