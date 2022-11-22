التنمية المحلية: 1303 متقدمين لشغل 77 وظيفة قيادية شاغرة

جدة - نرمين السيد - أعلن هشام آمنة وزير التنمية المحلية، أن عدد المتقدمين لشغل وظائف قيادية فى المحليات من رؤساء مراكز ومدن وسكرتيرى عموم ومساعدين بالمحافظات، وفقاً للإعلان رقم (1) لسنة 2022 لشغل 77 وظيفة شاغرة بمجموعة وظائف قيادات الإدارة المحلية، والذى انتهى باب التقديم فيه مساء أمس، بلغ 1303 متقدمين.





وأوضح الوزير، فى بيان صحفى، أنه يتم تقييم المتقدمين المستوفين لشروط شغل وظيفة قيادية بالتنسيق مع الأكاديمية الوطنية للتدريب، وفقاً لعدة معايير منها القدرات العلمية، والتاريخ الوظيفى للمتقدم ومقترح التطوير، الذى يتضمن أهدافاً محددة زمنياً وقابلة للتطبيق والقياس، وتساعد فى حل أحد المشكلات المتعلقة بعمل المحليات، اضافة إلى السمات الشخصية للمتقدم والتى تشمل مهارات القيادة واتخاذ القرار وتحمل المسؤولية والتصرف السليم فى إدارة الأزمات والقدرة على التحليل والابتكار والإبداع ومهارات الاتصال، والقدرة على حل مشكلات المواطنين بحلول غير تقليدية ومن خارج الصندوق.

وأشار هشام آمنة، إلى أنه سيتم إجراء اختبار نظرى للمتقدمين، ثم مقابلة شخصية لمن يجتاز الاختبار النظرى من خلال اللجنة العليا للقيادات برئاسته، وتضم مجموعة من السادة المحافظين وأساتذة الجامعة وعضو من مجلس الدولة، مؤكداً على سعى الوزارة لضخ دماء جديدة قادرة على العطاء من المتميزين للعمل بالمناصب القيادية بالمحافظات لدفع عجلة التنمية والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأضاف وزير التنمية المحلية، أن الوزارة تعمل باستمرار على تطبيق أعلى المعايير العلمية والإدارية ومبادئ الشفافية والعدالة والحوكمة فى اختيار القيادات الجدد ليكونوا على أعلى مستوى من الكفاءة إدراكاً بأن عملية إصلاح الإدارة المحلية يبدأ من اختيار قيادات جيدة؛ لرفع كفاءة العمل بالمحليات والارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين.