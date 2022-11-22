- 1/3
- 2/3
- 3/3
وبدأ الناخبون فى التوافد طبقا للموعد المحدد، لفتح المقرات فى التاسعة صباحا، ويستمر التصويت فيها حتى الخامسة مساء، مع السماح لأخر ناخب متواجد داخل المقر الإنتخابى بالإدلاء بصوته.
وشهدت الانتخابات فى يومها الأول إقبالا كثيفا، وأعرب الشباب المشارك، عن أهمية نموذج محاكاة الشيوخ، لانه بمثابة إضافة قوية للحياة السياسية والبرلمانية المصرية، لما له من دورا محوريا فى دراسة ومناقشة التشريعات المهمة للدولة، والتى تتعلق بالخطط الاستراتيجية، التى تهم المواطن فى النهاية وتؤدى إلى تنمية الوطن فى كل المجالات.
ومن المقرر إعلان نتيجة التصويت غدا الأربعاء 23 نوفمبر، مع فتح باب تلقى الطعون على إجراءات العملية الانتخابية وليس على المرشحين خلال الفترة من 24 لــ 27 نوفمبر الجارى، ويفصل فى الطعون خلال الفترة من 28 لــ 4 ديسمبر المقبل، وإعلان النتيجة المبدئية 5 ديسمبر المقبل، وتتلقى التظلمات والرد عليها خلال الفترة من 6 لــ 11 ديسمبر، وإعلان النتيجة النهائية 13 ديسمبر المقبل وذلك وفقا للتوقيتات الزمنية واللقواعد المنظمة لإجراء العملية الإنتخابية.
ويشارك فى التصويت الالكترونى بالجولة الثانية 15330 ناخبا من أعضاء الجمعية العمومية للنموذج، داخل محافظات هى:
"أسيوط، الشرقية، الجيزة، القاهرة، الدقهلية، قنا، الإسكندرية، البحيرة، بنى سويف، أسوان، الفيوم، المنوفية، الإسماعيلية" ممن لهم حق الإدلاء بأصواتهم والمسجلين فى الاستمارة الإلكترونية التى أطلقتها الوزارة عبر بوابة مصر للشباب والرياضة، ويتنافس 609 مرشحين على المقاعد الفردية و51 قائمة على نظام القائمة، داخل 163 مقرات انتخابية، وذلك لاختيار 104 مرشحين بالمرحلة الثانية، مع تسهيل عملية الإدلاء بالصوت للمغتربين داخل مديريات الشباب والرياضة بمحافظات المرحلة الأولى سالفة الذكر، فى حاله عدم تواجدهم داخل محافظتهم اثناء فترة التصويت.
ويشكل نموذج محاكاة مجلس الشيوخ من (300 عضو)، وينتخب ثلثا أعضائه بالاقتراع العام السرى المباشر، بواقع 100 عضو بالقائمة المغلقة، و100 عضوا بالنظام الفردى، ويعين وزير الشباب الثلث الباقى، الفصل التشريعى مكون من دورين انعقاد (عامان)، على أن تكون مدة دور الانعقاد عام واحد.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر انطلاق ثانى أيام التصويت الإلكترونى لانتخابات نموذج محاكاة مجلس الشيوخ على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.