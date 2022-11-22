لمن لم يتسلم التابلت.. التعليم توضح كيف يؤدى طالب أولى ثانوى الامتحان

جدة - نرمين السيد - وجهت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، مديرى المدارس بعرض ما يتعلق بطلاب الصف الأول الثانوى، الذين لم يتسلموا أجهزة "التابلت" أو تأخر استلامهم له حتى منتصف شهر ديسمبر المقبل، للموافقة على عقد امتحاناتهم ورقيا، على أن يتولى مدير المدرسة إدارة الامتحانات وفق القواعد المقررة والإشراف الكامل على التقدير وإعلان النتيجة.





جاء هذا فى الكتاب الدورى رقم 49 لسنة 2022، بشأن تنظيم سير العملية التعليمية، الذى نص على عقد امتحانات الفصل الدراسى الأول لطلاب الصفين الأول والثانى الثانوى، على مستوى الإدارة التعليمية وفقا للمواصفات التى حددها المركز القومى للامتحانات والتقويم التربوى.

حيث تشتمل الورقة الامتحانات على أسئلة اختيار من متعدد MCQ بنسبة 85% باستخدام أجهزة التابلت، وأسئلة مقالية قصيرة Short essy بنسبة لا تتعدى 15% وفق طبيعة كل مادة، يجيب عنها الطالب ورقيا.

كما نص الكتاب الدورى على توفير عدد مناسب من النسخ الورقية الاحتياطية للامتحان كاملا، تحسبا للظروف الطارئة.

ويتولى مديرى الإدارات التعليمية الإشراف على جداول امتحانات الصفين الأول والثانى الثانوى، وإجراء الامتحانات ومتابعة تنفيذها واعتماد النتيجة.

وتنطلق امتحانات الفصل الدراسى الأول للعام الدراسى 2022/ 2023، منتصف يناير المقبل، وفق الخريطة الزمنية التى أقرها المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعى.