المفتى: الخطاب الدينى بات فى حاجة ماسة إلى التجديد

جدة - نرمين السيد - جاء ذلك خلال كلمته التى ألقاها خلال فعاليات المؤتمر الدولى "الدراسات الإسلامية فى الجامعات: نحو تعزيز قيم المواطنة والتعايش"، والذى تنظمه جامعة محمد بن زايد للعلوم الإنسانية، فى الفترة من 22-24 نوفمبر.

وأوضح أنها من القضايا التى حدث فيها كثيرٌ من التلبيس؛ فظن البعض أن تجديد الخطاب الدينى يعنى تغيير ثوابت الدين الإسلامى وأصوله لجعل الإسلام متلائمًا مع ظروف العصر، وليس الأمر كذلك؛ فالثوابت الإسلامية كأساسيات العقيدة ومواضع الإجماع اليقينى المستند إلى النصوص الشرعية فيما ليس للعقل فيه مجالٌ لا تقبل التغيير".

وأشار المفتى إلى أن أحكام الفقه ممَّا يتعلَّق بمقاصد الشريعة فى العبادة والعمران، ويختلف باختلاف الحال والزمان والمكان وكذلك وسائل الدعوة إلى الإسلام وتبنى المناهج والوسائل العلمية والعملية الحديثة فيما يتعلق بعلوم الشريعة ونقلها وتوثيقها وتدريسها، فإن ذلك كله مناطٌ للنظر والتجديد؛ فالتجديد إذن لا يعنى هدم التراث والتخلى عن الثوابت والمبادئ العامة التى تحكم إسلامنا، وإنما الاستفادة من التراث الإسلامى والبناء عليه لمواجهة قـضايا العصر الأساسية.

وأضاف أننا إذا نظرنا إلى معنى الأصالة والمعاصرة؛ فإننا نجد فى الأصالة حفاظ الأمة على شخصيتها وذاتيتها التى كوَّنتها الأحداث والأجيال الطويلة والمؤثرات الأصيلة فى حياتها من الدين واللغة والأخذ بمنجزات العصور المتعاقبة، ونجد فى المعاصرة استفادة الأمة بعلوم حاضرها وتفاعلها مع قضايا الواقع المتغير، مؤكدًا أن مفهـوم التأصيل لا ينفصل عن مفهوم التجديد، وبينهما تكامل وثيق؛ فلا تأصيـــل بـلا تجديـد، ولا تجديد بلا تأصيل.

وأشار إلى أنه لكى يكون الفكر المنتسب إلى الإسلام أصيلًا ومجددًا ينبغى أن يجمع بين أمرين، بين موافَقة منهجية تكون موافِقةً فى الغاية لما جاء فى كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وبين معرفة واعية بالعصر الذى نعيش فيه؛ ليتفاعل معه بأصالته، فالأصالة والتجديد فى حقيقتهما إنما يتحققان فى تعانق الجانبين: جانب التأصيل وجانب التفاعل.

وحول الجدل الذى يثار عن مفهومَى الأصالة والمعاصرة، أكَّد مفتى الجمهورية أنه جدل محسوم من المنظور الإسلامى، ولا أَدَلَّ على ذلك من أن الإسلام قد أقرَّ ممارساتٍ كانت فى الجاهلية حين وجدها تتفق وجوهرَ دعوته إلى محاسن الأخلاق؛ فالمنهج الإسلامى لا يرفض كل ما عند الآخرين، وإنما يضعه تحت مجهر الفحص للحكم على مدى انسجامه أو اختلافه مع قيم الإسلام وشمولية نظرته للكون، وهذا المنهج هو الذى صاغ به المسلمون حضارتهم التى أبهرت العالم، حيث لم يستنكف المسلمون أن يأخذوا من حضارات الإغريق والروم والفرس وغيرهم، مما يعنى أن هذا المنهج قادر على استيعاب نتاج الحضارة المعاصرة، وإخضاعه لمضامين التصور الإسلامى وقيمه الإنسانية السامية.

وشدَّد مفتى الجمهورية على أن الخطاب الدينى بات فى حاجة ماسة إلى التجديد، وبخاصة فى التأكيد على القضايا والموضوعات التى هى بمثابة قاسم مشترك بين شعوب الأرض قاطبة، مثل الدعوة إلى مكارم الأخلاق، والمساهمة فى سعادة إنسان العصر، وكذلك مواجهة الكوارث التى أنتجها الخطاب الدينى المتطرف.

وبيَّن فضيلته أن هذه الدعوة إلى التجديد تنطلق من التأسيس لثقافة العيش المشترك فى عالم متعدد الأديان والثقافات والحضارات، والتى أشار إليها قوله تعالى: {يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَى وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا}؛ فخصوصية التعايش التى وردت فى هذه الآية الكريمة أصرح دليل على تبنى الشريعة الإسلامية الغراء لمبادئ وأسس العيش المشترك بين الإنسانية جمعاء؛ لما يتطلبه حصول التعارف من ضرورة الاحتكاك والاختلاط بين الشعوب والأمم والجماعات والأفراد، فى وضعٍ يُتيح لكلٍّ منهم فى موقعه فرصةَ المساهمة فى مناخٍ يطبعه التعاون بتوحيد الجهود البشرية والاندماج الجماعى فى العمل المتكامل المنسجم؛ تحقيقًا لعمارة الأرض وتجسيدًا لحكمة خلافة الإنسان فى الأرض.

ولفت فضيلته النظر إلى أنَّ فى هذا أبلغ الدلالة على رحابة صدر الإسلام واحتوائه على مبادئ قويمة للتعايش السلمى العالمى لجميع الشعوب مهما اختلفت انتماءاتُهم الدينية والثقافية والعِرقية، ولهذا تُعد تنمية قيم المواطنة العالمية ضرورة إنسانية، ليس على المستوى الوطنى فحسب بل العالمى، فمن الضرورى إعداد وتنشئة الأفراد على قيم السلام والتسامح والحوار وحقوق الإنسان والتنوع الثقافى؛ وذلك لكى يستطيعوا مواجهة المخاطر العالمية التى تواجه المجتمعات كالمخاطر الصحية والاقتصادية والاجتماعية والبيئية وغيرها؛ ليتمكنوا من إيجاد حلولٍ لها.

واختتم مفتى الجمهورية كلمته بقوله: "إن تراثنا الإسلامى فى المقام الأول هو مجموعة القيم الإنسانية والحضارية التى انبثقت أنوارها من القرآن الكريم والسنَّة المطهرة، فَوَصَلَ دِيننا الحنيف إلى شتَّى بقاع المعمورة بشكل لافت للنظر، حيث حمل الناسَ بدافع الحبِّ والانبهار والإعجاب والاقتناع بتلك القيم على الدخول فى دين الله أفواجًا"، مؤكدًا أن واجبنا اليوم وغدًا وكل يوم هو الحفاظ على ذلك الموروث وتطويره حتى يظلَّ حيًّا وقادرًا على أداء دَوره إلى قيام الساعة.