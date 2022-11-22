انت الان تتابع خبر هيئة الأرصاد عن طقس اليوم الثلاثاء 22 نوفمبر 2022: شبورة وحر شوية والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - توقعت هيئة الأرصاد الجوية اليوم الثلاثاء الموافق 22 نوفمبر 2022، أن يكون هناك شبورة مائية على الطرق الرئيسية والقريبة من المسطحات المائية والطرق الزراعية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء.وأوضحت هيئة الأرصاد أنه درجات الحرارة سوف تواصل الارتفاع خلال الساعات القادمة، في ظل ظاهرة التقلبات الجوية التي تشهدها البلاد، حيث سوف يسود طقس مائل للحرارة في ساعات النهار على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية الغربية وجنوب سيناء وجنوب الصعيد معتدل على السواحل الشمالية الشرقية مائل البرودة في ساعات الليل على كافة الأنحاء.

وطالبت الهيئة المواطنين بعدم تخفيف الملابس لأن درجات الحرارة سوف تعاود الانخفاض مرة اخري.