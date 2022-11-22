التعليم: امتحانات ورقية لطلاب الصف الأول الثانوى غير الحاصلين على التابلت

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 22 نوفمبر 2022 10:33 صباحاً - أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، على أنه سيتم عقد امتحانات الصف الأول الثانوى العام ورقيا لمن لم يتسلم أجهزة التابلت.

وقالت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أن مدير المدرسة يقوم بالعرض على مدير الإدارة التعليمية فيما يتعلق بطلاب الصف الأول الثانوى الذين لم يتسلموا التابلت أو تأخر استلامهم له حتى منتصف ديسمبر للموافقة على أن يعقد امتحانهم ورقيا، ويتولى مدير المدرسة إدارة الامتحانات وفق القواعد المقررة، والإشراف الكامل على التقدير، وإعلان النتيجة.

وشددت الوزارة على تشكيل لجان على مستوى الإدارات التعليمية؛ لإعداد مفردات اختبارية للصفين الأول والثانى الثانوى العام، وفق مواصفات الورقة الامتحانية التى أعدها المركز القومى للامتحانات والتقويم التربوى، وإعداد مدربين من الموجهين بالمديريات التعليمية - وفق النظام الجديد فى كل التخصصات - على صياغة المفردات الاختبارية، والممارسات التدريسية وفق كل مواصفة، وعلى آلية وضع الأسئلة ليتولوا بدورهم تدريب المعلمين على مستوى الإدارات التعليمية، وعقد اختبارات الصفين الأول والثانى الثانوى للفصل الدراسى الأول على مستوى الإدارة التعليمية وفقًا للمواصفات التى حددها المركز القومى للامتحانات والتقويم التربوي.

وأوضحت أنه تشمل الورقة الامتحانية على أسئلة اختيار من متعدد (MCQ) بنسبة 85% باستخدام التابلت، وأسئلة مقالية قصيرة Short say بنسبة لا تتعدى 15% يجيب عنها الطالب ورقيًا وفق طبيعة كل مادة دراسية، مع توفير عدد مناسب من نسخ الامتحان كامًلا ورقيًا احتياطى، ويتولى مدير الإدارة التعليمية الإشراف على إعداد الجداول، وإجراء الامتحانات، ومتابعة تنفيذها، واعتماد النتيجة.