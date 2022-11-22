انت الان تتابع خبر لأكثر من 7 ساعات متواصلة .. قطع المياه عن هذه المناطق في بني سويف والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - أعلنت شركة المياه والصرف الصحي في بني سويف عن قطع المياه اليوم الثلاثاء الموافق 22 نوفمبر 2022 عن بعض مناطق بمركز ومدينة أهناسيا وهي تقسيم عبد الحسيب، عزبة الصفيحوأوضحت مياه شرب بني سويف، أنه سوف بتم قطع المياه لفترة 8 ساعات متواصلة بداية من الساعة التاسعة صباحًا حتي الساعة الخامسة مساءً، بسبب أعمال ربط خط 8 بوصة، على خط 10 بوصة بمنطقة المركز الجديد.

وطالبت شركة المياه جميع المواطنين والمستشفيات بتوفير احتياجاتهم من مياه الشرب خلال المدّة المذكورة التي سوف يتم فيها قطع المياه التي سوف يتم إعادة ضخها مرة اخري بعد الانتهاء من أعمال الصبانة، وفي حالة طلبها يرجى الاتصال بالخط الساخن على رَقَم ٠١٢٠٠٢٨٨٨٨٠.