القوى العاملة : ورشة عمل بشأن حظر اسوأ اشكال عمل الاطفال بدمياط

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 22 نوفمبر 2022 10:32 صباحاً - تلقت وزارة القوى العاملة تقريراً من مديرية القوى العاملة بمحافظة دمياط ، بشأن عقد ورشة عمل بعنوان "مكافحة الاتجار بالبشر وحظر أسوأ اشكال عمالة الاطفال" ،بحضور ٢٠ من مفتشي العمل والسلامة وصحة مهنية بالمديرية وتحت إشراف الإدارة العامة لتنمية المواهب بوازرة القوى العاملة .

وأوضحت منى الأطروش مدير مديرية القوى العاملة بدمياط فى تقريره للوزارة ، أنه تم خلال الورشة شرح قانون مكافحة الإتجار بالبشر رقم ٦٤ لسنة٢٠١٩ ،والقرار الوزارى رقم ٢١٥ بشأن تشغيل وتدريب الاطفال ، وأستعرض حازم عبد المحسن مدير مكتب العامرية بمديرية الإسكندرية المبادئ والحقوق الأساسية فى العمل وآلية الحالة الوطنية لضحايا جريمة الاتجار بالبشر .