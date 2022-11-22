”القوى العاملة” : بدء التدريب المهنى فى الوحدة المتنقلة بمدينة منيا القمح...

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 22 نوفمبر 2022 10:32 صباحاً - تلقت وزارة القوى العاملة تقريراً من مديرية القوى العاملة بمحافظة الشرقية بشأن بدء فعاليات البرنامج التدريبي على مهنة التفصيل والحياكة للفتيات بوحدة التدريب المتنقلة الموجودة بقرية بكفر محمد أحمد بمدينة منيا القمح بالمحافظة ضمن مبادرة مهنتك مستقبلك ، والمبادرة الرئاسية " حياة كريمة " .

وأوضح أحمد عبد الهادى وكيل مديرية القوى العاملة بالشرقية فى تقريره للوزارة ، أن البرنامج التدريبى الذى يتم تنفيذه مجانى لنظام الساعات المعتمدة بواقع 150 ساعة تدريبية وفق خطة التدريب المهنى الموضوعة من قبل الادارة المركزية للتدريب المهنى بالوزارة ، وفق أحدث المناهج التدريبية العالمية فى هذا المجال .

وأضاف وكيل المديرية ان الدورة التدريبية تتم خلال الفترة الصباحية فقط والتى تبدأ من الساعة التاسعة صباحا وحتى الواحدة ظهرا ، حتى انتهاء فترة التدريب وتسليم الفتيات شهادات إتمام التدريب المعتمدة من المديرية ، مع تسليم المتدربات الاداوت التدريبية والزي التدريبي الخاص مجاناً ، كما حضر الفعاليات وجيه متى مدير عام الإدارة العامة لبحوث العمالة بالمديرية .