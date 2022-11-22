رئيس هيئة الرعاية الصحية يشارك في المنتدى العالمي للسياحة العلاجية والسفر الصحي...

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 22 نوفمبر 2022 10:32 صباحاً - رئيس هيئة الرعاية الصحية يلتقي رئيس المجلس الاستشاري في المجلس العالمي للسياحة العلاجية .. ويستعرض إنجازات التأمين الصحي الشامل وتطورات منظومة الرعاية الصحية بمصر

رئيس هيئة الرعاية الصحية: يؤكد رغبة الهيئة في الانضمام للمجلس العالمي للسياحة العلاجية .. ويؤكد: مقومات مصر لتصبح المقصد الأول للسياحة العلاجية في الوطن العربي وأفريقيا

رئيس هيئة الرعاية الصحية: السياحة العلاجية في مصر تحظى باهتمام كبير من قِبل فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي .. ويؤكد: حرص الدولة على لقاء المعنيين بهذا المجال من الحكومة والقطاع الخاص لتضافر الجهود وتعزيز مكانة مصر في السياحة العلاجية عالميًا

رئيس هيئة الرعاية الصحية: تطوير خدمات السياحة العلاجية وتعزيز مكانة مصر عالميًا ترجمة لرؤية مصر 2030 .. ودعم تحقيق النمو ‏الاقتصادي في تلك الرؤية

رئيس المجلس الاستشاري في المجلس العالمي للسياحة العلاجية: يثني على ما حققه قطاع الرعاية الصحية المصري من إنجازات كبيرة .. ويرحب بعضوية مصر ممثلة في الهيئة العامة للرعاية الصحية للانضمام للمجلس العالمي للسياحة العلاجية

وعلى هامش فعاليات المنتدي..

رئيس هيئة الرعاية الصحية يزور مركز الحسين للسرطان والخدمات الطبية الملكية لبحث سبل التعاون .. ويؤكد: اهتمام الهيئة للوصول إلى المستويات المتقدمة في علاج مرضى السرطان

رئيس هيئة الرعاية الصحية: تبادل الخبرات في تشخيص وعلاج مرضى السرطان .. والإطلاع على أحدث الأبحاث وتطويرها يسهم في إيجاد سبل شفاء للمرضى وضمان جودة الحياة بعد الشفاء

شارك الدكتور أحمد السبكي، رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية، مساعد وزير الصحة والسكان، المشرف العام على مشروع التأمين الصحي الشامل، فعاليات المنتدى العالمي للسياحة العلاجية والسفر الصحي 2022، والذي أقيم في العاصمة الأردنية عمان.

وأشارت هيئة الرعاية الصحية، إلى مشاركة الدكتور أحمد السبكي، فعاليات المنتدى العالمي للسياحة العلاجية، مع وفد مصري رفيع المستوى يضم كلًا من الدكتور محمد حبلص، المدير الإقليمي لمجموعة مستشفيات السعودي الألماني بمصر وأفريقيا، والدكتور أسعد رياض، مدير المكتب الإقليمي لمؤسسة تيموس الدولية لاعتماد المنشآت للسياحة العلاجية بمصر.

وأضافت هيئة الرعايةالصحية، أن مشاركة الدكتور أحمد السبكي، رئيس مجلس إدارة الهيئة، شملت جولة في المعرض الملحق بالمنتدى العالمي للسياحة العلاجية والسفر الصحي بالأردن، إضافة إلى عدة لقاءات ثنائية كان أبرزها لقاء الدكتور أحمد السبكي مع البروفيسور يونس غوركان رئيس المجلس الاستشاري في المجلس العالمي للسياحة العلاجية.

وأكد الدكتور أحمد السبكي، خلال اللقاء، رغبة هيئة الرعاية الصحية في الانضمام للمجلس العالمي للسياحة العلاجية، مشيرًا إلى أن مصر لديها كافة المقومات التي تؤهلها لأن تكون المقصد الأول للسياحة العلاجية في الوطن العربي وأفريقيا، مستعرضًا ما تم من تطويرات في منظومة الرعاية الصحية بمصر، والإنجازات الخاصة بالتأمين الصحي الشامل، من تطوير البنية التحتية للمنشآت الصحية، وجعلها صروح طبية متميزة تستقطب المرضى للعلاج بها، بفضل توافر الإمكانات والتجهيزات وتنوع الخبرات والتخصصات الطبية، وجودة خدماتها المقدمة.

وتابع السبكي: أن السياحة العلاجية في مصر تحظى باهتمام كبير من قِبل فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، والذي بدا واضحًا في اهتمام مصر بتنمية ملف السياحة العلاجية، وكافة المقومات لتصبح وجهة متميزة للسياحة العلاجية، وحرص الدولة على لقاء المعنيين بهذا القطاع من الحكومة والقطاع الخاص على حدٍ سواء لتضافر وتكاتف الجهود في استمرار تطوير خدمات السياحة العلاجية، وتعزيز مكانة مصر عالميًا في السياحة العلاجية ترجمة لرؤية مصر 2030، والتي كانت الرعاية الصحية والسياحة العلاجية من أولوية النمو ‏الاقتصادي في تلك الرؤية.

ومن جانبه، أثنى البروفيسور يونس غوركان، على ما حققه قطاع الرعاية الصحية المصري، من إنجازات كبيرة، ساهمت في تطوير منظومة الرعاية الصحية بمصر، وتعزيز قدرات مصر في السياحة العلاجية، مثمنًا الجهود المبذولة، كما رحب بعضوية جمهورية مصر العربية ممثلة في الهيئة العامة للرعاية الصحية للانضمام للمجلس العالمي للسياحة العلاجية.

وعلى هامش فعاليات المنتدى العالمي للسياحة العلاجية بالأردن ..

زار الدكتور أحمد السبكي، رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية، مركز الحسين للسرطان والخدمات الطبية الملكية، والمتخصص في علاج وأبحاث السرطان، حيث اطلع السبكي، خلال الزيارة، على أهم التقنيات الحديثة في تشخيص وعلاج السرطان، كما تم بحث سبل التعاون لعمل اتفاقيات فيما يتعلق بأبحاث السرطان، وتبادل الخبرات في تشخيص وعلاج مرضى السرطان.

وأكد الدكتور أحمد السبكي، اهتمام الهيئة للوصول إلى المستويات المتقدمة في علاج مرضى السرطان، والإطلاع على أحدث الأبحاث وتطويرها في هذا المجال والتقنيات المستخدمة، وتأهيل الكوادر الطبية عبر التدريب المستمر، مما يسهم في إيجاد سبل شفاء للمرضى والتخفيف من معاناتهم وضمان جودة الحياة بعد الشفاء.