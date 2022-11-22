”صبحى” يهنىء الطليعان ”ياسين على سما وائل” على فوزهما بالمراكز...

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 22 نوفمبر 2022 10:32 صباحاً - هنأ الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة الطليعان ( ياسين على ، سما وائل ) على فوزهما بالمراكز الأولى بالمنتدى الإفريقى الأسيوى للإبتكار والتكنولوجيا ، مؤكدا أن الوزارة حاضنة للمبتكرين علميا والمتفوقين فى كافة المجالات ، من خلال الإدارة المركزية لتنمية النشء.

حيث فاز الطليع ياسين على صلاح ، ابن نادى المبتكرين علميا بمركز شباب النصر ،وطليع برلمان مركز شباب النصر ، وكاتب محتوى بمشروع روبوتاك ، بالمركز الأول على مستوى قارتى أفريقيا وآسيا فى التصفيات النهائية للمنتدى الأفريقى الأسيوى للإبتكار و التكنولوجيا فئة البحث العلمي Scientific research بمشروع فردى ، بالإضافة إلى الحصول على فرصة لمنح دراسية بالخارج و المقام بالإمارات العربية المتحدة "دبى" بجامعة زايد خلال الفترة من 10 ل 15 نوڤمبر 2022 و ذلك بحضور عدد من أعضاء الهيئة الدبلوماسية و سفراء دول العالم .

كما فازت الطليعة ( سما وائل سعد) ابنة نادى المبتكرين علميا بمركز شباب النصر، وطليعة ببرلمان مركز شباب النصر ، ومدرب بمشروع روبوتاك ، ورئيس لجنة الابتكار و التحول الرقمي بمحافظة الإسكندرية بإتحاد شباب الوطن ووزارة الشباب و الرياضة ،بالمركز الأول علي مستوي قارتي آسيا و أفريقيا في المنتدي الافريقي الآسيوي للابداع و الابتكار و التكنولوجيا ، وحصولها علي المركز السادس علي مستوي الوطن العربي في مسابقة الشيخة فادية الصباح للمبتكرات علميا، وهى أصغر متحدثة بمؤتمر المناخ cop27 بشرم الشيخ .