أبو الغيط يشارك في الاحتفال باليوبيل الذهبي للأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل...

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 22 نوفمبر 2022 10:32 صباحاً - ​شارك السيد أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية اليوم الإثنين الموافق 21 نوفمبر 2022 في الاحتفال باليوبيل الذهبي للأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري الذي أقيم على هامش اجتماعات مجلس وزراء النقل العرب المنعقدة حاليا بالمقر الرئيسي للأكاديمية في الإسكندرية.

و صرح جمال رشدي المتحدث الرسمي باسم الأمين العام أن أبو الغيط ألقى كلمة في الحفل عبّر في مستهلها عن اعتزازه بالمشاركة في هذا الحفل البهيج الذي يقام تحت رعاية فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية بمناسبة مرور خمسين عاما على تأسيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، مشيرا إلى التطور الكبير الذي شهدته مسيرتها بفضل صدق و عزيمة المؤسسين من جيل الراحل جمال مختار على بناء صرح علمي بالرغم من كثرة الصعاب و قلة الوسائل.

ونقل رشدي عن الأمين العام وصفه لمسيرة الأكاديمية بالملهمة لكل من سلكوها فيما بعد، حيث سارت القيادة الحالية برئاسة د. إسماعيل عبد الغفار على نهج أسلافها و أضافت إلى رصيدهم مزيدا من الإنجازات التي قادت هذا الصرح الأكاديمي إلى مصاف الجامعات العالمية المعترف بها.

و عبّر أبو الغيط عن ثقته في أن مستقبل الأكاديمية سيكون بلا شك أكثر إشراقا وازدهارا في ظل استمرار دقة التخطيط و صرامة التنفيذ، مضيفا أنه كان شاهدا على مسيرة تطور الأكاديمية و فتح فروع جديدة لها في كل من مصر و الإمارات.

و أضاف المتحدث الرسمي بأن أبو الغيط عبّر عن خالص شكره إلى الدكتور إسماعيل عبد الغفار ومن خلال شخصه الكريم إلى كافة أعضاء الأكاديمية وهيئتها التدريسية وقيادتها على جهودهم وعملهم الدؤوب للسير بهذه المنظمة العربية إلى مزيد من الازدهار والرقي.

و قال الأمين العام أن ثروة العالم العربي هي شبابه الذين يشكلون الفئة الكبرى من سكانه، وأن رخاء بلداننا يمر حتماً عبر الاستثمار في هذه الثروة من خلال تدريب الشباب وصقل مواهبهم بما يتماشى والتطورات السريعة التي يشهدها عالم اليوم في كافة المجالات.

و تجدر الإشارة في هذا الصدد أن الاحتفالية شهدت عروضا عسكرية قدمها طلبة كليات الأكاديمية و عرضا حول النجاحات التي تحققت خلال خمسة عقود الماضية بحضور رئيس المجلس التنفيذي للأكاديمية و عدد من الوزراء و السفراء العرب والشخصيات المدعوة.