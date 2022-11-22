وزيرة الهجرة تستقبل سفير اليابان لدى مصر لبحث ملفات التعاون المشترك

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 22 نوفمبر 2022 10:32 صباحاً - السفيرة سها جندي: علاقتنا مع اليابان قوية ونتطلع إلى استمرار التواصل والتعاون في عدة ملفات

السفير أوكا هيروشي: نثمن استضافة مصر لقمة المناخ.. ومستعدون للتعاون مع "الهجرة" بما يخدم مصالح البلدين

السفير الياباني يقدم هدية تذكارية لوزيرة الهجرة تكريما لها وتقديرا لجهودها

استقبلت السفيرة سها جندي، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، السيد/ أوكا هيروشي سفير اليابان لدى مصر والوفد المرافق له، وذلك لبحث ملفات التعاون المشترك، وكان اللقاء بحضور السفير محمد خيرت مساعد وزيرة الهجرة للتعاون الدولي، والسفير عمرو عباس مساعد وزيرة الهجرة لشئون الجاليات.

وفي مستهل اللقاء، رحبت السفيرة سها جندي بسفير اليابان وثمنت العلاقات المصرية اليابانية المبنية على أسس تاريخية وتجارية، ولفتت سيادتها إلى الشراكة الاقتصادية القوية القائمة بين مصر واليابان والتي تتجسد في عدة مشروعات تنفذها الدولة المصرية في مجالات التعليم والبنية التحتية والطاقة والصحة والزراعة والثقافة، مؤكدة أن من أهم سمات وتوجهات الجمهورية الجديدة هو تعزيز العلاقات مع الدول الصديقة وتوثيق الروابط معها.

كما استعرضت السفيرة سها جندي جهود وزارة الهجرة في ملف رعاية الجاليات المصرية بالخارج، وهذه الجهود لم تشمل فقط التواصل معهم والاستماع إلى مقترحاتهم وشكاواهم وإنما أيضا توفير عدد من المزايا والمحفزات لهم بما يعزز ثقة المواطن المصري المقيم بالخارج في دولته، علاوة على التواصل مع علماء وخبراء مصر في الخارج لتحقيق أقصى استفادة من عقولهم وخبراتهم وإدماجهم في عملية التنمية الجارية على أرض الوطن.

وأضافت وزيرة الهجرة أن من ضمن ملفات الوزارة ذات الأولوية – إلى جانب رعاية الجاليات المصرية بالخارج - هو ملف مكافحة الهجرة غير الشرعية، حيث إن الوزارة تتعاون مع شركائها المحليين والدوليين في هذا الملف تحت مظلة المبادرة الرئاسية "مراكب النجاة" التي تنفذها الوزارة على مدار 3 سنوات وحتى الآن وتسير بالتوازي مع المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، وتابعت أنه لم يتم الاكتفاء في هذا الصدد بنشر التوعية من مخاطر الهجرة غير النظامية بين الشرائح المستهدفة، ولكن عقدت الوزارة شراكات وأطلقت برامج مشتركة مع منظمات دولية وحكومات دول صديقة، وأشارت إلى ما يقوم به المركز المصري الألماني للوظائف والهجرة وإعادة الإدماج، حيث وجهت سيادتها دعوة للسفير الياباني لزيارة المركز والاطلاع على كل ما يقوم به من مهام وأنشطة للتدريب والتأهيل، لافتة إلى أن اليابان مشهود لها الاهتمام بالتعليم الفني وتدريب العمالة الفنية.

من جانبه، استعرض السفير محمد خيرت، مساعد وزيرة الهجرة للتعاون الدولي، خلال اللقاء، دور ونشاط المركز المصري الألماني بصدد مكافحة الهجرة غير النظامية، حيث يقدم المركز خدمات المشورة والنصائح بشأن فرص التوظيف والتدريب في مصر وخاصة للعائدين من الخارج أو لمن يرغبون في تعزيز مسيرتهم المهنية، وكذلك تقديم النصائح بشأن متطلبات الهجرة النظامية، والنصائح لتوجيه الأفراد بشأن مستقبلهم الوظيفي سواء لمن هم داخل مصر أو خارجها، فضلا عن إعداد برامج تدريب على مهارات مختلفة وتأهيل المصريين العائدين من الخارج لتمكينهم من بدء مشروعات وإعادة إدماجهم اجتماعيا واقتصاديا في المجتمع المصري، علاوة على برامج التدريب الفني لتأهيل العمالة المصرية تأهيل جيد حتى تتمكن من العمل في الدول الأوروبية التي تحتاج إلى مهاراتهم.

من جانبه، أعرب السيد/ أوكا هيروشي سفير اليابان بالقاهرة، عن امتنانه وسعادته بلقاء السفيرة سها جندي وبحفاوة الاستقبال، كما قدم لسيادتها خالص التهنئة على توليها حقيبة وزارة الهجرة متمنيا لها دوام النجاح والتوفيق.

كما أشاد هيروشي باستضافة مصر لقمة المناخ COP27 التي عقدت مؤخرا بمدينة شرم الشيخ، معربا عن سعادته بمشاركة بلاده في القمة من أجل المساهمة في تدابير المجتمع الدولي لمكافحة التغير المناخي، حيث تقدم اليابان دعمًا في ذلك للبلدان النامية خاصة في آسيا وأفريقيا.

وفي ختام اللقاء، رحب الجانبان باستمرار التواصل والتنسيق والتعاون وتبادل الخبرات والتجارب في ملفات مختلفة -أبرزها الهجرة والجاليات- وذلك من أجل إطلاق برامج تعاون مشترك، ودراسة إبرام اتفاقيات ثنائية سيجني البلدان ثمارها في المستقبل، ودراسة التعاون على النسق الجاري في المركز المصري الألماني للنظر في إمكانية الاستفادة من خبرات المركز التدريبية في تدريب وتأهيل الأيدي العاملة في بعض الوظائف والحرف التي يحتاجها المجتمع الياباني، وحرصت السفيرة سها جندي على دعوة سيادته إلى زيارة المركز المصري الألماني، باعتباره أول المراكز الرائدة المتخصة في تأهيل الشباب قبل السفر إلى الخارج، بالتعاون مع الجانب الألماني، ومن المقرر التوسع في التعاون مع عدد من الدول الأخرى الجاذبة للعمالة المصرية، بالتعاون مع الجهات المختصة، كما قدم السفير الياباني هدية تذكارية لوزيرة الهجرة السفيرة سها جندي تقديرا لسيادتها على مسيرتها وجهودها البارزة.