التنمية المحلية: بدء أعمال الدورة التدريبية للصناعات الحرفية بالأقصر

جدة - نرمين السيد - وجه هشام آمنة وزير التنمية المحلية بتنظيم دورات تدريبية جديدة للشباب بمراكز تدريب الصناعات الحرفية بالمحافظات، والتى تدعمها الوزارة بالميكنة والخامات اللازمة فى عدة مجالات مختلفة تناسب الشباب من الجنسين وهى الملابس الجاهزة والجلود والأحذية والأثاث والنجارة، كما سيتم منح كل متدرب 2250 جنيها حافزا له خلال فترة التدريب، وتحفيز المتدربين والمشرفين أيضا.





وتابعت وزارة التنمية المحلية بدء أعمال الدورة التدريبية للصناعات الحرفية بمحافظة الأقصر فى مجال النجارة والتى تستمر لمدة 3 أشهر بتمويل من الوزارة، وتنفذ الدورة فى مراكز التدريب التابعة لها بالتنسيق مع المحافظات مما يساهم فى فتح آفاق جديدة أمام الشباب لتدريبهم على الأعمال الحرفية وخلق جيل مدرب من العمالة الحرفية بالمحافظات وأتاحة فرصة حقيقية لهم لتعلم مهنة حرفية لتصبح مجال عملهم ومصدر رزقهم. ويأتى تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية بضرورة الاهتمام بالصناعات الحرفية وتدريب الشباب والمرأة على مجالاتها المختلفة خصوصا وأن الصناعات الحرفية توفر فرص عمل مستدامة فى ظل الأزمة الاقتصادية العالمية الحالية.

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