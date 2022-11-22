القوى العاملة: ورشة عمل حول حظر أشكال عمالة الأطفال بدمياط

جدة - نرمين السيد - تلقت وزارة القوى العاملة تقريرا من مديرية القوى العاملة بمحافظة دمياط، بشأن عقد ورشة عمل بعنوان "مكافحة الاتجار بالبشر وحظر أسوأ أشكال عمالة الأطفال"، بحضور 20 من مفتشى العمل والسلامة وصحة مهنية بالمديرية وتحت إشراف الإدارة العامة لتنمية المواهب بوازرة القوى العاملة.





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