الصحة تطلق 8 قوافل مجانية لتقديم الخدمات الإنجابية

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جدة - نرمين السيد - وأوضحت الوزارة فى بيان صحفى، أنه سيتم إطلاق 8 قوافل طبية من اليوم 22 إلى 24 نوفمبر 2022، حيث تستهدف الحملات رفع معدلات الاستخدام لوسائل تنظيم الأسرة، والحفاظ على صحة الأم والطفل، ورفع الوعى الصحى للأسرة المصرية.
كما سيتم إقامة معارض لنوادى المرأة فى أثناء الحملة لتنمية قدراتهن الذاتية، وإكسابهن المزيد من الخبرات، وإقامة معارض للمشغولات اليدوية، والمصنوعات الجلدية، وأعمال الخياطة والتريكو التى تقوم المنتفعات بإنتاجها بعد تدريبهن من خلال مسئولات نوادى المرأة.
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