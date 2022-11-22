تنفيذ 326 مشروعا.. وزير الرى: نعمل على توفير حياة كريمة للمواطنين بالصعيد

جدة - نرمين السيد - وصرح الدكتور سويلم، بأن الوزارة تعمل على تنفيذ مشروعات عديدة بمختلف المحافظات وخاصة محافظات الصعيد بالشكل الذى يسهم فى توفير حياة كريمة للمواطنين.

وأوضح أنه يجرى العمل خلال العام المالى الحالى (2022 / 2023) على تنفيذ عدد (236) مشروعا بمحافظات الصعيد، تتنوع بين أعمال تأهيل ترع ومساقى، ورفع كفاءة البنية التحتية لمنشأت الرى، والحماية من أخطار السيول، وحفر الآبار الجوفية، والتوسع فى تشغيل الآبار بالطاقة الشمسية، وتأهيل وتجديد محطات الرفع وحماية جوانب نهر النيل.

ويجرى تنفيذ أعمال إنشاء وتأهيل محطات الرفع بقيمة 621 مليون جنيه، وأعمال الحماية من أخطار السيول بقيمة 720 مليون جنيه، وأعمال حفر الآبار الاستكشافية والإنتاجية وشبكات الرى بقيمة 486 مليون جنيه والتشغيل بالطاقة الشمسية بقيمة 243 مليون جنيه، وأعمال الصرف المغطى ورفع كفاءة محطات الصرف والمصارف المكشوفة بقيمة 152 مليون جنيه، فضلا عن أعمال تكريك وحماية جوانب نهر النيل بقيمة 10 ملايين جنيه، بالإضافة للأعمال المساحية التى تقوم بها الهيئة العامة للمساحة بمحافظات الصعيد بقيمة 3.50 مليار جنيه.

الجدير بالذكر أنه وفى مجال تطوير منشآت الرى الكبرى بالوجه القبلى، فقد تم بتاريخ 27 أكتوبر 2022 بدء العمل فى تنفيذ مشروع إنشاء قناطر ديروط الجديدة بقيمة حوالى 1 مليار جنيه، لخدمة زمام حوالى 1.60 مليون فدان فى خمس محافظات بالصعيد هى (أسيوط – المنيا – بنى سويف - الفيوم – الجيزة)، حيث من المقرر نهو المشروع عام 2026، ويشتمل المشروع على إنشاء (7) قناطر هى (فم بحر يوسف – حجز الابراهيمية – البدرمان - الديروطية - أبو جبل - ايراد الدلجاوى – الساحلية).

وفى إطار الحملات الموسعة لإزالة التعديات على نهر النيل والمجارى المائية وأملاك الرى، فقد تم إزالة ما يقرب من 28 ألف حالة تعدى بمساحة تصل إلى حوالى 2.80 مليون متر مربع.

هذا ويتم متابعة معدلات التنفيذ للمشروعات بمختلف أجهزة الوزارة من خلال منظومة دعم قرار تفاعلية تتيح لمتخذ القرار استعراض جميع المؤشرات الخاصة بالمشروعات والمتمثلة فى (جهة التنفيذ – مواقع المشروعات – متابعة تواريخ النهو المقررة – موقف التنفيذ - ..... إلخ)، بالإضافة لتصنيف المشروعات من حيث (جهة التمويل ونوعه – طبيعة المشروعات – العائد والجدوى منها ..... إلخ) ومتوسط نسب التنفيذ والتكلفة بكل محافظة.