الرعاية الصحية: مقومات مصر تؤهلها لتصبح المقصد الأول للسياحة العلاجية عربيا

جدة - نرمين السيد - شارك الدكتور أحمد السبكى، رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية، مساعد وزير الصحة والسكان، المشرف العام على مشروع التأمين الصحى الشامل، فعاليات المنتدى العالمى للسياحة العلاجية والسفر الصحى 2022، والذى أقيم فى العاصمة الأردنية عمان.





وأشارت هيئة الرعاية الصحية، إلى مشاركة الدكتور أحمد السبكى، فعاليات المنتدى العالمى للسياحة العلاجية، مع وفد مصرى رفيع المستوى يضم الدكتور محمد حبلص، المدير الإقليمى لمجموعة مستشفيات السعودى الألمانى بمصر وأفريقيا، والدكتور أسعد رياض، مدير المكتب الإقليمى لمؤسسة تيموس الدولية لاعتماد المنشآت للسياحة العلاجية بمصر.

وأضافت هيئة الرعاية الصحية، أن مشاركة الدكتور أحمد السبكى، رئيس مجلس إدارة الهيئة، شملت جولة فى المعرض الملحق بالمنتدى العالمى للسياحة العلاجية والسفر الصحى بالأردن، إضافة إلى عدة لقاءات ثنائية كان أبرزها لقاء الدكتور أحمد السبكى مع البروفيسور يونس غوركان رئيس المجلس الاستشارى فى المجلس العالمى للسياحة العلاجية.

وأكد الدكتور أحمد السبكى، خلال اللقاء، رغبة هيئة الرعاية الصحية فى الانضمام للمجلس العالمى للسياحة العلاجية، مشيرا إلى أن مصر لديها كل المقومات التى تؤهلها لأن تكون المقصد الأول للسياحة العلاجية فى الوطن العربى وأفريقيا، مستعرضا ما تم من تطويرات فى منظومة الرعاية الصحية بمصر، والإنجازات الخاصة بالتأمين الصحى الشامل، من تطوير البنية التحتية للمنشآت الصحية، وجعلها صروح طبية متميزة تستقطب المرضى للعلاج بها، بفضل توافر الإمكانات والتجهيزات وتنوع الخبرات والتخصصات الطبية، وجودة خدماتها المقدمة.

وتابع السبكى: أن السياحة العلاجية فى مصر تحظى باهتمام كبير من قبل الرئيس عبدالفتاح السيسى، والذى بدا واضحا فى اهتمام مصر بتنمية ملف السياحة العلاجية، وكافة المقومات لتصبح وجهة متميزة للسياحة العلاجية، وحرص الدولة على لقاء المعنيين بهذا القطاع من الحكومة والقطاع الخاص على حد سواء لتضافر وتكاتف الجهود فى استمرار تطوير خدمات السياحة العلاجية، وتعزيز مكانة مصر عالميا فى السياحة العلاجية ترجمة لرؤية مصر 2030، والتى كانت الرعاية الصحية والسياحة العلاجية من أولوية النمو ‏الاقتصادى فى تلك الرؤية.

وأثنى البروفيسور يونس غوركان، على ما حققه قطاع الرعاية الصحية المصرى، من إنجازات كبيرة، ساهمت فى تطوير منظومة الرعاية الصحية بمصر، وتعزيز قدرات مصر فى السياحة العلاجية، مثمنا الجهود المبذولة، كما رحب بعضوية مصر ممثلة فى الهيئة العامة للرعاية الصحية للانضمام للمجلس العالمى للسياحة العلاجية.

وعلى هامش فعاليات المنتدى العالمى للسياحة العلاجية بالأردن، زار الدكتور أحمد السبكى، رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية، مركز الحسين للسرطان والخدمات الطبية الملكية، والمتخصص فى علاج وأبحاث السرطان، حيث اطلع السبكى، خلال الزيارة، على أهم التقنيات الحديثة فى تشخيص وعلاج السرطان، كما تم بحث سبل التعاون لعمل اتفاقيات فيما يتعلق بأبحاث السرطان، وتبادل الخبرات فى تشخيص وعلاج مرضى السرطان.

وأكد الدكتور أحمد السبكى، اهتمام الهيئة للوصول إلى المستويات المتقدمة فى علاج مرضى السرطان، والإطلاع على أحدث الأبحاث وتطويرها فى هذا المجال والتقنيات المستخدمة، وتأهيل الكوادر الطبية عبر التدريب المستمر، مما يسهم فى إيجاد سبل شفاء للمرضى والتخفيف من معاناتهم وضمان جودة الحياة بعد الشفاء.