حمام السلام.. مشهد أوروبى فى ميدان المسلة ببورسعيد (صور)

جدة - نرمين السيد - شهدت ساحة الشهداء "ميدان المسلة" ببورسعيد، توافد عدد من أتوبيسات رحلات المدارس، وذلك للاستمتاع برؤية المشهد الأوروبى الذى تتمتع به ساحة الشهداء وهو تجمع المئات من حمام السلام وسط المواطنين خصوصا مع بداية الأجواء الشتوية.





واستقبلت ساحة الشهداء عددا كبيرا من أتوبيسات رحلات اليوم الواحد، والتقط المواطنون الصور التذكارية وسط حمام السلام. وأعرب المواطنون عن إمتنانهم للاستمتاع بالمعالم المميزة للمدينة، مشيدين بالمستوى الحضارى والجمالى ببورسعيد والذى لمسوه فى كل مكان على أرض المحافظة. يذكر أن ساحة الشهداء بحى الشرق تتميز بظاهرة رائعة، حيث يتجمع حمام السلام بعد وجبته الصباحية وعلى فترات متفرقة من اليوم حتى يصل إلى ذروة عدده فى الرابعة عصرا، ويأتى الزوار إلى ساحة الحمام من كل المحافظات ليصبح المكان مزاراً سياحياً.

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