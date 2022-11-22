مواجهة الانحرافات السلوكية.. ندوات توعوية بمراكز الشباب فى 8 محافظات

جدة - نرمين السيد - نظمت وزارة الشباب والرياضة ندوات توعوية بمراكز الشباب بمحافظات " مطروح - البحر الأحمر - كفر الشيخ - الجيزة - القليوبية - الغربية - الأقصر - أسوان"، تحت شعار "مواجهة الانحرافات السلوكية وأثرها على المجتمع".





تأتى هذه الندوات ضمن الخطة الشهرية للنادى الثقافى بمراكز الشباب، بمشاركة أعضاء الأندية الثقافية، وتناولت عدد من المحاور (المقصود بالإنحرافات السلوكية وأنواعها وأسبابها المتعددة التى يجب على الشباب التحلى بقوة الشخصية لمواجهتها، كما أوضحت رأى الدين وأهمية تنمية الوازع الدينى لدى الشباب للتغلب على هذه الإنحرافات، واختتمت بحلقات نقاشية تفاعلية عن التوصيات والمقترحات التى يجب أن يحتذى بها لمواجهة الإنحرافات السلوكية). تم تنفيذ الندوات بالمحافظات التالية: - مطروح: بمركز شباب مطروح، وقدمت الندوة الدكتورة سوزان شاهين - دكتوراه علوم نفسية بمطروح. - البحر الأحمر: بمركز شباب القصير، وحاضر الندوة الشيخ مدنى عبد الدايم مدنى - واعظ عام بمنطقة وعظ البحر الأحمر.

- كفر الشيخ: بمركز شباب الصافية بإدارة دسوق، وحاضر فى الندوة مصطفى عمارة - نائب رئيس تحرير جريدة الجمهورية. - الجيزة: بمركز شباب الحوامدية، وقد قدمت الندوة الدكتورة جهاد محمود. - القليوبية: بمركز شباب كفر شبين، وألقى الندوة الشيخ محمد جمال محمد -إمام وخطيب بمديرية أوقاف القليوبية. - الغربية: بمركز شباب عبد الأحد جمال الدين (شرشابه) سابقا، وألقى الندوة الشيخ إبراهيم على شبل - من علماء الأزهر الشريف. - الأقصر: بمركز شباب المحاميد بحرى، وحاضر فى الندوة الشيخ طاهر سيد الطاهر - واعظ بالأوقاف. - أسوان: بمركز شباب مدينة كوم امبو، وحاضر الندوة الدكتور عبد السلام عبد الهادى حسن. - الفيوم: بمركز شباب النزلة، وقدم الندوة الدكتور مسعود على عبد الحميد أستاذ بكلية الخدمة الإجتماعية بالفيوم.

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