انت الان تتابع خبر عاجل.. بيان وزارة الداخلية بخصوص فيديو الشريفة العفيفة وصلت يا بلد.. اثلج القلوب والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - قامت وزارة الداخلية بإصدار اليوم بيان بخصوص فيديو الشريفة العفيفة وصلت يا بلد، وهو الذي اشتهر كثيراً بأنها أثبتت عذريتها، وفي إطار الجهود الخاصة بالوزارة تعليق ا للكشف عن ملابسات الفيديو المنتشر على مواقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، وحملت عنوان “عودة الشرف لبنت الشرقية”.

ثبات عذرية فتاة الشرقية

وظهر بالفحص قيام واحد من الأشخاص مقيم في دائرة مركز شرطة صان الحجر في الشرقية بالزواج من “فتاة مقيمة في دائرة المركز”، وذلك بتاريخ 17 نوفمبر 2022 وقيامه بتاريخ 18 الحالي بتطليقها ادعائه عليها بأنها ليست بكراً، وقام أهل الفتاة بتوقيع الكشف الطبي عليها وأثبت أنها ما زالت بكر، وقالت “تم استدعاء والدى الزوج والزوجة وبمواجهتهما أيدا ما جاء بالفحص ، وأقرا بالصلح فيما بينهما، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية”.

وانتشر بين مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، فيديو وهو يحمل عبارات “الطب الشرعي ثبت عذرية فتاة في الشرقية، وزفة كبيرة أمام بيت زوجها .. في ظاهرة هي الأغرب والأحدث أهالي قرية المسلمية التابعة لصان الحجر بالشرقية يزفون ابنتهم منه السيد محمد غنيم والتي اتهمت اتهامات باطلة بأنها ليست عذراء”.