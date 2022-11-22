قطع مياه الشرب اليوم الثلاثاء في 4 محافظات.. اعرفوا الأماكن وخزنوا كفايتكم

رياض - احمد صلاح - قامت الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، بالإعلان عن انقطاع مياه الشرب والصرف الصحي عن انقطاع المياه اليوم الثلاثاء في الكثير من المحافظات لعمل الصيانة الدورية وغسيل المروقات، وهذا يحدث في الكثير من المحافظات المختلفة.
محافظات تقطع فيها مياه الشرب اليوم
قطع مياه الشرب في دمياط
وكشفت محافظة دمياط عن قطع المياه اليوم الثلاثاء، وذلك للصيانة في قريتين تابعين إلى مدينية دمياط، وهما قرية شرمساح وميت الخولي عبد الله، من الساعة 9 صباحا إلى الساعة الـ 2 ظهراً.
قطع مياه الشرب بالمنوفية
وأما في المنوفية فأعلنت الشركة عن توقف الخدمة للصيانة وغسيل المروقات وتطهير الخزانات، وذلك في مركز تلا والقرى التابعة ومركز ومدينة الباجور والقرى التابعة ومركز ومدينة طوخ والقرى التابعة، من الساعة 9 صباحا وحتى 3 عصراً”.
قطع مياه الشرب بسوهاج
وأخيراً أعلنت الوحدة المحلية في مركز مدينة طهطا في محافظة سوهاج عن انقطاع المياه اليوم الثلاثاء في كلاً من بقرى شطورة والشيخ زين الدين وبنجا، للصيانة التي تستمر لعدة أيام، وذلك من الساعة 9 صباحاً وحتى انتهاء الأعمال”.