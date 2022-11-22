انت الان تتابع خبر فضيحة الرحاب .. تفاصيل مثيرة حول هاكرز يخترق هاتف فتاة ويحصل على صور مش ولابد مع حبيبها والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - تصدرت “فضيحة الرحاب” محركات البحث خلال الساعات الماضية، حيث حاول الكثير من المواطنين داخل جمهورية مصر العربية في معرفة تفاصيل هذه الواقعة وإلي أين انتهت.وكانت قوات الأمن بوزارة الداخلية المصرية قد القت القبض خلال الساعات الماضية على طالب هاكرز بتهمه سرقة صور خاصة لفتاة وحبيبها من على هاتفها ثم تهديدها نشر هذه الصور على مواقع التواصل الاجتماعي وصفحات السوشيال ميديا وإرسالها لوالدها في حالة عدم حصوله على أموال.

وكشفت تحريات النيابة عن تفاصيل فضيحة الرحاب، حيث أنها أشارت أن الطالب الهاكرز استخدام حساب يحمل اسم “salm_aanasser” على موقع التوصل الاجتماعي الانستجرام المقيم في مساكن شيراتون – النزهه يقوم بتهديد فتاة مقيمه في منطقة الرحاب بنشر صور لها رفقة أحد أصدقائها وهي شبه عارية في حالة عدم حصوله على مبلغ يقدر بحوالي 15 ألف جنيه يتم تحويلها على علي محفظة کاش مقابل عدم نشر تلك الصور و التشهير و الإساءة بسمعتها.

وأحال المحامي العام الأول الطالب والواقعة إلي نيابة جنوب القاهرة لتباشر التحقيق.