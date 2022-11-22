انت الان تتابع خبر الاستعلام عن المعاش بالرقم القومي.. اعرفوا الخطوات السهلة من خلال بوابة التأمينات والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - قامت الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية بالتأكيد على توفير كل الخدمات التي يحتاج إليها كل أصحاب المعاشات وتكون إلكترونية، وهذا يأتي بغرض تسهيل لكل المواطنين وبشكل خاص بجميع أصحاب السن، وذلك جاء بغرض إنجاز ما يريده المواطنين، وأيضاً كل ما يتعلق بمعرف خانة الاستعلام الصرف، ومن أبرزها الاستعلام عن المعاش بالرقم القوني.

خطوات الاستعلام عن المعاش بالرقم القومي