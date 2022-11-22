الاستعلام عن المعاش بالرقم القومي.. اعرفوا الخطوات السهلة من خلال بوابة التأمينات

رياض - احمد صلاح - قامت الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية بالتأكيد على توفير كل الخدمات التي يحتاج إليها كل أصحاب المعاشات وتكون إلكترونية، وهذا يأتي بغرض تسهيل لكل المواطنين وبشكل خاص بجميع أصحاب السن، وذلك جاء بغرض إنجاز ما يريده المواطنين، وأيضاً كل ما يتعلق بمعرف خانة الاستعلام الصرف، ومن أبرزها الاستعلام عن المعاش بالرقم القوني.
خطوات الاستعلام عن المعاش بالرقم القومي
يقوم المواطن بكتابة بياناته ووضع الرقم القومي صحيح، والنقر على أيقونة استعلام.
خدمات التأمينات الاجتماعية
– الاستعلام عن الرقم التأميني بالرقم القومي.
– تسجيل رقم تأميني.
– التأمين على عامل بالقطاع الخاص.
– إخطار العامل مكتب الهيئة عند التحاقه بعمل.
– التأمين على العمالة غير المنتظمة.
– انهاء خدمة العمالة غير المنتظمة.
– صرف منحة الزواج.
– خدمة التحاق عامل أجنبي بخدمة صاحب العمل قطاع خاص نمطي.
– الاستعلام عن مدد الاشتراك في التأمين الاجتماعي والأجور الخاصة.
– استعراض المعاشات المستحقة للمستفيد.
– طلب استعلام عن السيارة.
– عرض السيارات المملوكة لمالك.
– استعراض كشف حساب السيارة.
– استعراض العمالة المستمرة.
– استعلام عن البيانات الاساسية لعمليات المقاولات المستمرة.
– استعلام عن العمليات المستمرة.
– استعراض السداد عن عملية المقاولة «مستخلصات».
– استعراض العمالة المنتهية.
– الاستعلام عن رصيد المنشأة بالتفاصيل.
– استعراض ديون العمال المدرجة على المنشأة.
– استعراض كشف حساب منشأة.
– الاستعلام عن الاستقطاعات الخاصة بالمؤمن عليه.
– الاستعلام عن آخر مدة تأمينية.
– الاستعلام عن أوعيه الأجور.