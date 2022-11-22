التعليم: وقف تحويلات طلاب الثانوية العامة عدا الحالات الضرورية

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 22 نوفمبر 2022 09:34 صباحاً - أرسلت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى ، الكتاب الدورى رقم 49 لسنة 2022، إلى المديريات التعليمية، مشددة على ضرورة وقف التحويلات لطلاب الصف الثالث الثانوى، إلا من خلال الإدارة العامة للتعليم الثانوى بديوان عام الوزارة للحالات الضرورية التى تستدعى ذلك فقط.

فيما وجهت الوزارة بتطبيق المرحلة الثانية لليوم الرياضي، وكذا اليوم الثقافي والفني بالمدارس، وفترات المشاهدة من خلال إضافة نسبة 25% من المدارس على مستوى كل إدارة تعليمية، بحيث ينتهي الفصل الدراسي الأول بتطبيقه على 50% من المدارس، مع استمرار تفعيل الأنشطة والفعاليات المرتبطة بالتوعية بقضايا البيئة والمناخ حتى نهاية.