75 % نسبة الإنجاز في الأعمال الإنشائية لمسرح دولت أبيض بالمدينة الرياضية...

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 22 نوفمبر 2022 09:33 صباحاً - د. الخشت: الجامعة تدعم الفن والنشاط المسرحى لخلق فرص لاكتشاف الموهوبين والمبدعين

د. الخشت: مسرح دولت ابيض سيكون منارة للفن الراقى وسيساهم فى إحداث نقلة نوعية فى الفنون بالجامعة

استعرض الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، تقريرًا حول آخر تطورات متابعة الموقف التنفيذي ومعدلات سير العمل الجارية بمسرح دولت أبيض بالمدينة الرياضية بالجامعة، والتي تسير وفق الخطة الزمنية الموضوعة، وفي إطار حرص الجامعة على النهوض بالنشاط المسرحي والنهوض بالثقافة في الدولة المصرية.

وأوضح التقرير أن الأعمال الإنشائية بمسرح دوت أبيض وصلت إلى مراحل متقدمة حيث بلغت نسبة الإنجاز 75%، وجاري الانتهاء من التشطيبات الداخلية والخارجية والأعمال الاليكتروميكانيكية.

وأكد الدكتور محمد الخشت، دعم جامعة القاهرة المستمر للفن والنشاط المسرحي، وخلق فرص لاكتشاف الموهوبين والمبدعين وتقديمهم للمجتمع، مشيرًا إلى أن مسرح دولت أبيض تم وضع حجر الأساس له ليكون أيقونة جديدة في عالم المسرح الجامعي ومنارة تدعم رسالة الفن الراقي، وتساهم في إحداث نقلة نوعية في النشاط المسرحي والفني الجامعي، وتُتيح الفرصة لكل المواهب لتعبر عن نفسها بكل قوة وتقديمها بشكل لائق للمجتمع الفني.

جدير بالذكر أن مسرح دولت أبيض تم وضع حجر الأساس له بالمدينة الجامعية في مايو 2020 ليُقام على مساحة 2450 مترا، ويتكون من 7 طوابق، ويضم 6 قاعات VIP، وصالتي عرض للجمهور، وقاعات للبروفة، و600 كرسي.