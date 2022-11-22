وزير الرى يتابع موقف المشروعات المائية المنفذة بمحافظات الصعيد

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 22 نوفمبر 2022 09:33 صباحاً - - الدكتور سويلم : نعمل على توفير حياة كريمة للمواطنين بالصعيد

- العمل على تنفيذ (٣٢٦) مشروع بالصعيد في مجالات تأهيل الترع والمساقى ، والصرف المغطي والعام ، وتجديد المنشآت المائية ومحطات الرفع ، والحماية من السيول ، وحفر الآبار ، وحماية جوانب نهر النيل ، والطاقة الشمسية

- إزالة ٢٨ ألف حالة تعدى بالصعيد بمساحة ٢.٨٠ مليون متر مربع

- البدء في تنفيذ مشروع مجموعة قناطر ديروط الجديدة

تلقي السيد الأستاذ الدكتور/ هانى سويلم وزير الموارد المائية والري تقريرا يستعرض موقف مشروعات الوزارة بصعيد مصر.

وصرح الدكتور سويلم أن الوزارة تعمل على تنفيذ مشروعات عديدة بمختلف المحافظات وخاصة محافظات الصعيد بالشكل الذى يسهم فى توفير حياة كريمة للمواطنين.

وأوضح سيادته أنه يجرى العمل خلال العام المالي الحالى (٢٠٢٢ / ٢٠٢٣) على تنفيذ عدد (٢٣٦) مشروع بمحافظات الصعيد ، تتنوع بين أعمال تأهيل ترع ومساقى ، ورفع كفاءة البنية التحتية لمنشأت الري ، والحماية من أخطار السيول ، وحفر الآبار الجوفية ، والتوسع في تشغيل الآبار بالطاقة الشمسية ، وتأهيل وتجديد محطات الرفع ، وحماية جوانب نهر النيل.

حيث يجرى تنفيذ أعمال إنشاء وتأهيل محطات الرفع بقيمة ٦٢١ مليون جنيه ، وأعمال الحماية من أخطار السيول بقيمة ٧٢٠ مليون جنيه ، وأعمال حفر الآبار الإستكشافية والإنتاجية وشبكات الري بقيمة ٤٨٦ مليون جنيه والتشغيل بالطاقة الشمسية بقيمة ٢٤٣ مليون جنيه ، وأعمال الصرف المغطى ورفع كفاءة محطات الصرف والمصارف المكشوفة بقيمة ١٥٢ مليون جنيه ، فضلا عن اعمال تكريك وحماية جوانب نهر النيل بقيمة ١٠ مليون جنيه ، بالإضافة للأعمال المساحية التي تقوم بها الهيئة العامة للمساحة بمحافظات الصعيد بقيمة ٣.٥٠ مليار جنيه.

الجدير بالذكر أنه وفى مجال تطوير منشآت الرى الكبرى بالوجه القبلى .. فقد تم بتاريخ ٢٧ اكتوبر ٢٠٢٢ بدء العمل فى تنفيذ مشروع إنشاء قناطر ديروط الجديدة بقيمة حوالى ١ مليار جنيه ، لخدمة زمام حوالي ١.٦٠ مليون فدان فى خمس محافظات بالصعيد هى (أسيوط – المنيا – بني سويف - الفيوم – الجيزة) ، حيث من المقرر نهو المشروع عام ٢٠٢٦ ، ويشتمل المشروع على إنشاء (٧) قناطر هى (فم بحر يوسف – حجز الابراهيمية – البدرمان - الديروطية - أبو جبل - ايراد الدلجاوي – الساحلية).

وفى إطار الحملات الموسعة لإزالة التعديات على نهر النيل والمجارى المائية وأملاك الرى .. فقد تم إزالة ما يقرب من ٢٨ ألف حالة تعدى بمساحة تصل إلى حوالى ٢.٨٠ مليون متر مربع.

هذا ويتم متابعة معدلات التنفيذ للمشروعات بمختلف أجهزة الوزارة من خلال منظومة دعم قرار تفاعلية تتيح لمتخذ القرار استعراض جميع المؤشرات الخاصة بالمشروعات والمتمثلة في (جهة التنفيذ – مواقع المشروعات – متابعة تواريخ النهو المقررة – موقف التنفيذ - ..... إلخ) ، بالإضافة لتصنيف المشروعات من حيث (جهة التمويل ونوعه – طبيعة المشروعات – العائد والجدوى منها ..... إلخ) ومتوسط نسب التنفيذ والتكلفة بكل محافظة.