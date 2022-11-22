القوى العاملة: بدء التدريب المهنى فى الوحدة المتنقلة بمنيا القمح فى الشرقية

وأوضح أحمد عبد الهادى وكيل مديرية القوى العاملة بالشرقية فى تقريره للوزارة، أن البرنامج التدريبى الذى يتم تنفيذه مجانى لنظام الساعات المعتمدة بواقع 150 ساعة تدريبية وفق خطة التدريب المهنى الموضوعة من قبل الادارة المركزية للتدريب المهنى بالوزارة، وفق أحدث المناهج التدريبية العالمية فى هذا المجال.
وأضاف وكيل المديرية ان الدورة التدريبية تتم خلال الفترة الصباحية فقط والتى تبدأ من الساعة التاسعة صباحا وحتى الواحدة ظهرا، حتى انتهاء فترة التدريب وتسليم الفتيات شهادات إتمام التدريب المعتمدة من المديرية، مع تسليم المتدربات الاداوت التدريبية والزى التدريبى الخاص مجانا، كما حضر الفعاليات وجيه متى مدير عام الإدارة العامة لبحوث العمالة بالمديرية.
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