75 % نسبة الإنجاز فى الأعمال الإنشائية لمسرح دولت أبيض بجامعة القاهرة

جدة - نرمين السيد - استعرض الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، تقريرا حول آخر تطورات متابعة الموقف التنفيذى ومعدلات سير العمل الجارية، بمسرح دولت أبيض بالمدينة الرياضية بالجامعة، والتى تسير وفق الخطة الزمنية الموضوعة، وفى إطار حرص الجامعة على النهوض بالنشاط المسرحى والنهوض بالثقافة فى الدولة المصرية.





وأوضح التقرير، أن الأعمال الإنشائية بمسرح دوت أبيض وصلت إلى مراحل متقدمة حيث بلغت نسبة الإنجاز 75%، وجارى الانتهاء من التشطيبات الداخلية والخارجية والأعمال الاليكتروميكانيكية. وأكد الدكتور محمد الخشت، دعم جامعة القاهرة المستمر للفن والنشاط المسرحى، وخلق فرص لاكتشاف الموهوبين والمبدعين وتقديمهم للمجتمع، مشيرًا إلى أن مسرح دولت أبيض تم وضع حجر الأساس له ليكون أيقونة جديدة فى عالم المسرح الجامعى ومنارة تدعم رسالة الفن الراقى، وتساهم فى إحداث نقلة نوعية فى النشاط المسرحى والفنى الجامعى، وتُتيح الفرصة لكل المواهب لتعبر عن نفسها بكل قوة وتقديمها بشكل لائق للمجتمع الفنى. جدير بالذكر أن مسرح دولت أبيض تم وضع حجر الأساس له بالمدينة الجامعية فى مايو 2020 ليُقام على مساحة 2450 مترا، ويتكون من 7 طوابق، ويضم 6 قاعات VIP، وصالتى عرض للجمهور، وقاعات للبروفة، و600 كرسى.

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