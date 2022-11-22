اليوم.. وزير الخارجية ونظيره اليونان يعقدان جلسة مباحثات مشتركة

جدة - نرمين السيد - يستقبل سامح شكرى وزيـر الخـارجـيـة، اليوم الثلاثاء، بمقر وزارة الخارجية بماسبيرو، نيكوس ديندياس وزير خارجية اليونان.



جدة - نرمين السيد - يستقبل سامح شكرى وزيـر الخـارجـيـة، اليوم الثلاثاء، بمقر وزارة الخارجية بماسبيرو، نيكوس ديندياس وزير خارجية اليونان. ومن المقرر أن يتم عقد مباحثات مشتركة، ويعقب اللقاء توقيع مذكرة تفاهم بين الجانبين، ثم مؤتمر صحفى مشترك.

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