الصحف تبرز تأكيد السيسى دعم مصر للاستقرار والتنمية فى إفريقيا

جدة - نرمين السيد - وأبرزت صحيفة "الأهرام" تأكيد الرئيس عبد الفتاح السيسى، استمرار مصر فى بذل كل الجهود الرامية لدعم سبل استدامة السلام وترسيخ الاستقرار فى القارة الإفريقية، داعيا الشركاء الدوليين لاستمرار دعمهم لتعزيز جهود القارة نحو غد أفضل.

وقال الرئيس، فى كلمته بمناسبة أسبوع الاتحاد الإفريقى لإعادة الإعمار والتنمية فيما بعد الصراعات، إن احتفال الاتحاد الإفريقى بالنسخة الثانية لأسبوع إعادة الإعمار والتنمية فيما بعد الصراعات تحت عنوان «نحو إبراز ملف إعادة الإعمار والتنمية فى إفريقيا: زيادة التوعية واستدامة السلام»، إنما يسلط الضوء على مدى الاهتمام الذى نوليه جميعا لهذا الملف المهم، حيث تأتى تلك النسخة تزامنا مع تزايد العديد من التحديات والأزمات على المستويين الإقليمى والدولى، وهو الأمر الذى يبرز أهمية تعزيز الجهود المشتركة لتنفيذ محاور سياسة إعادة الإعمار والتنمية فى الدول التى شهدت صراعات عبر الأدوات المختلفة، وعلى رأسها دعم المؤسسات الوطنية، وتعزيز قواعد وأسس الحكم الرشيد وتنمية سبل استدامة السلام، بما يحول دون الانزلاق فى دائرة الصراعات.

وأضاف الرئيس أنه فى ذات السياق وإيمانا من مصر بأهمية هذا الملف لدول القارة الأفريقية ومحوريته فى تعزيز وحماية أمن واستقرار مواطنيها، فقد أولى - بصفته رائدا لملف إعادة الإعمار والتنمية على مستوى القارة- أهمية خاصة للجهود فى هذا الصدد، بما فى ذلك استضافة مصر مركز الاتحاد الإفريقى لإعادة الإعمار والتنمية باعتباره أحد الأدوات الرئيسية فى إطار بنية السلم والأمن الإفريقية، واتصالا بالدور المهم المنتظر لهذا المركز فى دعم سبل التنمية بدول القارة.

وأكد الرئيس تطلع مصر لقيام مفوضية الاتحاد الإفريقى بالإسراع نحو اتخاذ كل الإجراءات الفورية لتفعيل عمل المركز واعتماد هيكله الوظيفى، ليتسنى له القيام بالدور المنوط به لاسيما فى ظل التحديات التى تموج بها قارتنا، والتى تستلزم التعامل معها دون إبطاء، ليتزامن ما تقدم مع الجهد الموازى والمهم لمراجعة سياسة الاتحاد الإفريقى لإعادة الإعمار والتنمية وتطوير أدواتها التنفيذية بما يزيد من فعالية الجهود الخاصة بإعادة الإعمار والتنمية.

واختتم الرئيس كلمته بتأكيد استمرار مصر فى بذل كافة الجهود الرامية لدعم سبل استدامة السلام وترسيخ الاستقرار فى دولنا الإفريقية، بالتنسيق مع أشقائه رؤساء الدول والحكومات الإفريقية، ودعوتهم فى هذا السياق لتضمين المحاور الخاصة بسياسة إعادة الإعمار والتنمية فى خططهم الاقتصادية اتساقا مع أهداف أجندة 2063.

وسلطت صحيفة "الجمهورية" الضوء على تأكيد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، أهمية ملف برنامج طرح أسهم الشركات المملوكة للدولة أو التى تسهم فيها فى الأسواق، وتوسيع قاعدة الملكية، مؤكدا أن الهدف الأساسى من برنامج الطروحات يتمثل فى تحقيق أفضل عائد مادى للدولة وتعظيم الاستفادة من أصولها من خلال إتاحة الفرصة، سواء للطرح العام للمواطنين أو للقطاع الخاص، للمشاركة مع الدولة فى زيادة فعالية ونجاح هذه الأصول، وجذب المزيد من الاستثمارات المباشرة.

جاء ذلك خلال اجتماعه أمس، لمتابعة مستجدات برنامج الطروحات العامة فى البورصة المصرية، بحضور الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، وأيمن سليمان، المدير التنفيذى لصندوق مصر السيادى، وشيرين الشرقاوى، مساعد أول وزير المالية للشئون الاقتصادية، وعبد الله الإبيارى، رئيس قطاع الاستثمار بالصندوق السيادى، ونهى خليل، رئيس قطاع علاقات المستثمرين بالصندوق السيادى، والمستشار محمود محرم، المستشار القانونى للصندوق.

وقال مدبولى خلال الاجتماع إن هناك عددا من المحددات التى تفرض نفسها على وضع توقيتات مواتية لعملية الطرح، من أهمها أوضاع البورصة وسوق المال، وهو ما يجعلنا كحكومة ندرس تفاصيل كل العناصر المؤثرة على البرنامج.

وصرح السفير نادر سعد، المتحدث الرسميّ باسم مجلس الوزراء، بأن الاجتماع تناول عددا من الموضوعات الخاصة بملف الطروحات، من بينها تقييم الوضع الاقتصادى الحالى على الصعيدين العالميّ والمحلى، أيضًا أوضاع البورصة المصرية، بالإضافة إلى آخر تطورات الشركات التى يمكن إدراجها فى برنامج الطروحات العامة، وأوضح المتحدث الرسمى أن الاجتماع تناول كذلك الموقف التنفيذى لصندوق مصر الفرعى للطروحات.

وعلى جانب آخر، تابع الدكتور مصطفى مدبولى، خلال اجتماع أمس، بحضور الوزراء والمسئولين المعنيين، جهود صندوق مصر السيادى لجذب الاستثمارات الأجنبية. وصرح السفير نادر سعد‪،‬ بأن الاجتماع تناول فرص جذب الاستثمار الأجنبى على المدى القصير والمتوسط والطويل وإجراءات برنامج الطروحات فى عدد من القطاعات.

وأضاف أن الاجتماع تطرق إلى الاستثمارات المرتقبة فى مشروعات محطات تحلية مياه البحر والجدول الزمنى لبرنامج الطروحات فى هذا القطاع والإجراءات المقرر اتخاذها وصولا لتوقيع العقود مع المطورين وحجم الاستثمارات المرتقبة من مشروعات الهيدروجين الأخضر التى تم توقيع 9 اتفاقيات بخصوصها على هامش مؤتمر المناخ.

وألقت صحيفة "الأخبار" الضوء على أن تأكيد الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان أن «الفيروس المخلوي» ليس به أى خطورة، وأنه متواجد منذ عشرات السنين، وأنه منتشر بين الرضع والأطفال وطلاب المدارس، لافتا إلى أنه من الفيروسات التنفسية المتواجدة حاليا، وأنه ينتشر خلال فترة تغير الفصول فى الخريف ودخول فصل الشتاء.

وأضاف عبد الغفار- خلال المؤتمر الصحفى الذى عقده أمس بمدينة ناصر الطبية للبحوث والعلاج «معهد ناصر»- أن الفيروس ليس له أى لقاحات ولا أدوية معينة، ولا يحتاج إلى تطعيمات، ولا داعى للخوف وحالة الهلع والقلق المتواجدة بين المواطنين.

وأشار إلى أنه تم رصد المئات من الحالات المصابة بهذا الفيروس، ولم نجد أى عوامل خطورة ونسبة الشفاء عالية تماما، خاصة أن المرض لا يمكث إلا بضعة أيام وتنتهى أعراضه المتمثلة فى ارتفاع درجة الحرارة واحتقان الأنف والحلق والجهاز التنفسى العلوى.

وقال، وزير الصحة والسكان، إنه لا يوجد لقاح للفيروس المخلوى التنفسى حتى الآن لأنه دائم التغير، كما أن المضاد الحيوى غير مفيد فى العلاج من الإصابة به، مضيفا أن الفيروس المخلوى تم اكتشافه عام 1956 وليس جديدا، وعندما يصيب الخلايا تتجمع وتكون لها شكل مختلف مثل الشبكة.

وأوضح الوزير أن هناك تواصلا مستمرا مع وزارة التربية والتعليم بشأن الإجراءات الاحترازية والوقائية الواجب مراعاتها للحد من انتشار الفيروسات التنفسية بشكل عام،خاصة الفيروس المخلوى التنفسى، مؤكدا أن أى طالب يغيب عن المدرسة لسبب طبى يتم اعتباره غيابا بعذر، وذلك لطمأنة أولياء الأمور بشأن مستقبل أولادهم،مناشدا أولياء الأمور بعدم إرسال الأبناء فى حالة الإعياء الشديد، وظهور هذه الأعراض الشبيهة تماما بالإنفلونزا، لان هذا الفيروس واسع الانتشار بالرذاذ.

وأكد الوزير أن الوزارة لديها القدرة على الترصد الوبائى من خلال 27 وحدة رصد ولدينا القدرة على اكتشاف ومواجهة أى طارئ، مؤكدا أن كل لقاح فعال وخاص بالفيروس الخاص به، ولقاح الإنفلونزا نوصى به لكن لا يقى من الفيروس المخلوى التنفسى.

وأوضح أن الفترة الأخيرة تلاحظ زيادة أعداد المصابين بالفيروس المخلوى التنفسى، وأنه يصيب صغار السن، وكبار السن، لذا يجب اتخاذ الإجراءات الوقائية والاحترازية والتهوية الجيدة والتباعد الاجتماعى، وأن أعراض الفيروس المخلوى التنفسى تتمثل فى «احتقان، وارتفاع درجة الحرارة، وتكسير العظام».

وأكد أن الفيروس المخلوى التنفسى ينتشر من خلال «الرذاذ، والأسطح، والتقبيل بين الأشخاص» مطالبا بضرورة اتخاذ الحيطة والحذر منعا لانتشار الفيروس.

ونصح وزير الصحة، بعدم ذهاب الطالب المصاب بالفيروس المخلوى التنفسى للمدارس، حتى لا ينقل الفيروس لباقى الطلاب.

وأكد الوزير خلال المؤتمر بحضور نخبة كبيرة من الأطباء والمتخصصين، أنه لن يتم إغلاق أى مدرسة من المدارس، مطمئنا الأهالى والأسر قائلا: نستطيع متابعة الحالات، لكن من لديه أعراض لا يذهب للمدرسة لأنه سيعدى باقى التلاميذ، فمن الممكن أن يعدى طفل واحد فصلا كاملا.

وقال الوزير إن الفيروس فصيلة من الفيروسات التى تصيب الجهاز التنفسى سواء العلوى أو السفلى وسمى بالمخلوى لأنه عند إصابة الخلايا بالفيروس المخلوى تتجمع كلها كالخلية الواحدة ويكون شكلها مختلفا ولذلك سمى بالفيروس المخلوى.

وأشار إلى أن انتشاره بشكل كبير فى فترة الخريف وظهر هذا العام بشكلٍ اكبر لاختفاء الإجراءات الاحترازية التى تتبعها الأسر وقت تواجد فيروس كورونا هذا العام ويوجد تراخ فى ذلك.

وأوضح أن فترة حضانة المرض من 4 إلى 6 أيام وينتقل عن طريق الرذاذ ويعيش لساعات طويلة على الأسطح ومن أعراضه سيلان الانف والسعال والتهاب الحلق والحمى، ويصيب فى الغالب حديثى الولادة إلى 6 اشهر وهى الفئة التى نخاف عليها وكذلك المصابون منهم بالأمراض المزمنة التنفسية والقلب والأمراض المناعية، وبعدها الأطفال إلى عمر 6 سنوات وتستمر الأعراض من أسبوع إلى أسبوعين وتكون أعراضا بسيطة أو متوسطة تستوجب جلوسه فى المنزل وعدم الذهاب إلى المدرسة.

وقال: إنه تم رصد هجمة للفيروس خلال أكتوبر ونوفمبر الحالى، وهو انتشار موسمى لهذا الفيروس اتضح بعد تشخيص وفحص 1611 طفلا أن المصابين اقل من عامين وهى الفئة اكثر انتشارا، موضحا انه تم توفير مسحات للفيروس فى 21 مستشفى بمحافظات القاهرة والجيزة والغربية لمعرفة الأعراض التنفسية الحادة ولعمل التسلسل الجينى والـ«بى سى آر» للمصابين.

وأضاف أنه من المفترض أن تكون الإجراءات الاحترازية نمط حياة بعد كورونا لمنع الإصابة بالفيروسات مثل الفيروس المخلوى والتعامل معها بحرص، مشيرا إلى أن الطفل الذى لديه حساسية ربوية سيكون التأثير أقوى عليه.

وقال الدكتور حسام حسنى رئيس اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا إن لقاح كورونا لا يحمى من الإصابة بالفيروس المخلوى فلا يوجد لقاح يحمى من الإصابة من فيروس آخر، لكن الإجراءات الاحترازية والوقائية مهمة جدا.

وأكد أن استخدام المضاد الحيوى لعلاج الـRSV غير سليم، محذرا من تناول حقنة البرد بشكل عام أو لهذا المرض فآثارها الجانبية خطيرة، حيث يوجد نوع من المناعة السلبية تعجز الطفل عن محاربة الأمراض.

وأكد أن الفيروس يصيب الأطفال وكبار السن أيضا ومن لديه أمراض مزمنة يعانى بشدة من هذا الفيروس، موضحا أن 30٪ من المصابين وفى حالات متأخرة سواء أطفالا أو كبارا يصابون بسدة رئوية أو حساسية، مشيرا إلى أنه لا داعى للقلق أن استمر ارتفاع الحرارة يومين أو ثلاثة أيام فستنخفض مع تناول خافض الحرارة.

وفى السياق نفسه قال الدكتور عمرو قنديل رئيس قطاع الطب الوقائى بوزارة الصحة إن القطاع يقوم بدوره فى التوعية ورصد مثل هذه الأمراض وقبل بداية العام الدراسى تم التنسيق مع وزارة التربية والتعليم للتعامل بحرص مع الأمراض المعدية فى كل المنشآت التعليمية وأنه تم طباعة كتاب وتوزيعه على كل الإدارات التعليمية والمدارس بقواعد التعامل مع الأمراض المعدية.