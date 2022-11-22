أهم الأخبار المتوقعة اليوم الثلاثاء 22 نوفمبر 2022

جدة - نرمين السيد - القاهرة يعقد وزير الخارجية سامح شكرى جلسة مباحثات مع نظيره اليونانى نيكوس ديندياس، الذى يقوم بزيارة إلى القاهرة. الإسكندرية تنطلق اجتماعات الدورة الـ35 لمجلس وزراء النقل العرب، برعاية الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، بمقر الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحرى بالإسكندرية. القاهرة تنطلق فعاليات الملتقى الأول لترويج الفرص الاستثمارية فى القطاعين العام والخاص، بمشاركة عدد من وزراء المجموعة الاقتصادية وأكثر من 500 من رجال الأعمال والمستثمرين فى مصر، ويستمر الملتقى لمدة يومين. القاهرة تنظم لجنة الدراسات الأدبية واللغوية والنقدية بالمجلس الأعلى للثقافة ندوة للاحتفاء بعميد الأدب العربى طه حسين، بقاعة الفنون بالمجلس. بيروت يحتفل لبنان بالعيد الـ79 للاستقلال عن فرنسا. لندن يقوم رئيس جنوب إفريقيا سيريل رامافوزا بزيارة رسمية إلى المملكة المتحدة، وتستمر يومين، بدعوة من الملك تشارلز الثالث. الدوحة تنطلق مباريات الجولة الأولى لمنافسات المجموعتين الثالثة والرابعة لبطولة كأس العالم لكرة القدم "قطر 2022"، حيث يفتتح المنتخب السعودى مبارياته فى المونديال بمواجهة أمام منتخب الأرجنتين على استاد "لوسيل" فى الساعة الثانية عشرة ظهرًا بتوقيت القاهرة، ويواجه المنتخب التونسى نظيره الدنماركى على استاد "المدينة التعليمية" فى الساعة الثالثة عصرًا، ويلتقى منتخبا المكسيك وبولندا على استاد "974" فى الساعة السادسة مساءً، وتختتم المباريات بلقاء منتخبى فرنسا وأستراليا على استاد "الجنوب" فى الساعة التاسعة مساء.

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