متحدث الصحة: آخر انتشار واسع لـ الفيروس المخلوى كان فى 2019

جدة - نرمين السيد - الفيروس المخلوي

وقال، فى تصريحات إعلامية، مساء أمس الإثنين، إنه خلال عامى 2020 و2021، كان هناك التزام بالإجراءات الاحترازية بشكل كبير؛ بسبب فيروس كورونا، وبالتالى كان هناك انخفاض فى الإصابة بالفيروسات التنفسية مثل الفيروس التنفسى المخلوى.

وأشار إلى أن أعراض الفيروس المخلوى تتمثل فى الكحة والرشح والصداع وارتفاع درجات الحرارة، موضحا أن أعراض الفيروس المخلوى بسيطة، وأن الأطفال حديثى الولادة وكبار السن ومن يعانون من مشاكل بالمناعة قد يصابون بأعراض شديدة.

وأضاف المتحدث باسم وزارة الصحة أن الإنفلونزا والفيروسات التنفسية تنشط مع دخول فصل الخريف والشتاء، لافتا إلى أن الفيروس المخلوى متواجد منذ سنوات طويلة، وأن درجة انتشاره فى عام 2019 مماثلة لدرجة انتشاره حاليا.

الفيروس المخلوي

وتابع أنه فى كل عام بالولايات المتحدة، هناك 2.1 مليون طفل يذهبون للكشف بالمستشفيات بسبب الفيروس المخلوى، منبهًا إلى أن كل مكاتب الصحة فى مصر متوفر بها لقاح الإنفلونزا، موصيًا بالحصول عليه، خاصة لكبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة.

وعن الوضع الوبائى فى مصر، قال المتحدث باسم وزارة الصحة إن الإصابات بفيروس كورونا فى أقل معدلاتها حاليا، موضحًا أن تطعيمات فيروس كورونا ساهمت بشكل كبير فى تخفيف حدة الأعراض عند الإصابة بالفيروس، فيما انخفضت معدلات الوفيات.