طقس الثلاثاء.. الأرصاد تعلن أدق التفاصيل بـ درجات الحرارة

جدة - نرمين السيد - حالة الطقس اليوم

ويكون الطقس معتدل الحرارة على السواحل الشمالية، حار على جنوب الصعيد، مائلا للبرودة ليلا على أغلب الأنحاء.

ولفتت الأرصاد إلى أنه من المتوقع وجود شبورة مائية فى الصباح الباكر على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

ومن المتوقع سقوط أمطار خفيفة على السواحل الشمالية وجنوب محافظة البحر الأحمر "حلايب – شلاتين" على فترات متقطعة.

وتكون حالة البحر المتوسط خفيفة إلى معتدلة، مع ارتفاع الموج فيه من متر إلى مترين إلا ربع، والرياح السطحية شمالية غربية.

وبالنسبة لحالة البحر الأحمر من المتوقع أن تكون خفيفة إلى معتدلة، مع ارتفاع الموج فيه من متر إلى متر ونصف المتر، والرياح السطحية شمالية غربية.

درجات الحرارة المتوقعة اليوم

العظمى الصغرى

القاهرة 26 16

العاصمة الإدارية 26 15

6 أكتوبر 25 15

بنهـا 25 16

دمنهور 25 16

كفر الشيخ 25 15

المنصورة 26 15

دمياط 25 15

بورسعيد 24 18

الإسماعيلية 27 16

السويس 26 18

الزقازيق 27 17

شبين الكوم 26 17

طنطا 25 16

شلاتين 30 22

الإسكندرية 24 15

العلمين الجديدة 25 15

وادى النطرون 26 16

مطروح 24 14

السلوم 23 15

سيوة 24 11

العريش 24 17

رفح 25 16

الطور 26 15

كاترين 20 08

رأس سدر 26 15

نخل 26 07

طابا 26 15

نويبع 27 14

حلايب 27 21

شرم الشيخ 29 20

الغردقة 28 19

مرسى علم 28 20

الفيوم 27 15

بنى سويف 27 14

المنيا 27 11

أسيوط 27 12

سوهاج 29 14

قنا 31 16

الأقصر 32 17

أسوان 32 17

الوادى الجديد 30 13

أبوسمبل 31 18

أبو رماد 28 21

رأس حدربة 26 20