الأرصاد تعلن أماكن سقوط الأمطار اليوم

جدة - نرمين السيد - وتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود البلاد، اليوم، طقس خريفى مائل للحرارة نهارًا على القاهرة الكبرى، والوجه البحرى وشمال الصعيد وجنوب سيناء، معتدل الحرارة على السواحل الشمالية، حار على جنوب الصعيد، ويكون الطقس مائلا للبرودة ليلا على أغلب الأنحاء.

ولفتت الأرصاد إلى أنه من المتوقع سقوط أمطار خفيفة على السواحل الشمالية وجنوب محافظة البحر الأحمر "حلايب – شلاتين" على فترات متقطعة.

وأشارت الهيئة إلى أنه من المتوقع أن تكون حالة البحر المتوسط خفيفة إلى معتدلة، مع ارتفاع الموج فيه من متر إلى مترين إلا ربع، والرياح السطحية شمالية غربية.

وبالنسبة لحالة البحر الأحمر من المتوقع أن تكون خفيفة إلى معتدلة، مع ارتفاع الموج فيه من متر إلى متر ونصف المتر، والرياح السطحية شمالية غربية.