تعليم الغربية: الأنشطة التربوية ركيزة أساسية فى بناء شخصية الطالب

جدة - نرمين السيد - أكد وكيل وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى بمحافظة الغربية ناصر حسن أن الأنشطة التربوية هى ركيزة أساسية فى بناء وتكوين شخصية الطالب وتنميتها بمختلف جوانبها العقلية والنفسية والاجتماعية.





جاء ذلك خلال افتتاحه، اليوم الاثنين، معرض مجسمات المشروعات القومية "فى ظل الجمهورية الجديدة"، بمدرسة "عمرو بن العاص الرسمية للغات"، التابعة لإدارة زفتى التعليمية، تنفيذا لتوجيهات الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، ومحافظ الغربية الدكتور طارق رحمى.

وقال وكيل الوزارة إن الأنشطة تسهم فى تنمية العديد من السمات الشخصية والعادات السلوكية، كالثقة بالنفس، والاتزان الانفعالى، والتعاون، والتنافس الشريف، وتحمل المسئولية، وسمات القيادة لدى الطلاب، وإنكار الذات، واحترام الرأى الآخر، وغرس القيم النبيلة، وغرس روح الولاء والانتماء للوطن فى نفوس النشء، لتربية جيل قادر على حمل لواء الوطن ورايته.

بدأت فعاليات الافتتاح بجولة وكيل الوزارة وجميع الحضور، حيث تزين المعرض بمعروضات متميزة للمشروعات القومية التنموية.

وشملت المعروضات مشروع "حياة كريمة"، ومشروع قناة السويس الجديدة، ومشروعات تنمية محور قناة السويس، والعاصمة الإدارية الجديدة، بالإضافة إلى مشروع "بشاير الخير" للقضاء على العشوائيات، ومشروع محور المحمودية شريان الحياة بالإسكندرية لتوفير السيولة المرورية، ومشروع مدينة العلمين الجديدة، وطريق الكباش، كما تضمنت تعويم السفينة العالقة بقناة السويس، ومجمع بركة "غليون" أكبر مشروع للاستزراع السمكى، وزراعة مليون ونصف مليون فدان، ومشروعات الطاقة المختلفة، والمدن العمرانية، ومشروع "تكافل وكرامة"، حيث تم تصميم هذه المجسمات بأيدى أبناء مدارس زفتى التعليمية، وبإشراف من التوجيهات الفنية.

وقدم الطلاب المشاركين عرضا مسرحيا عن المشروعات القومية، وكذلك قدم فريق كورال إدارة زفتى مجموعة من الفقرات الموسيقية المتنوعة، تضمنت عددا من الأغانى الوطنية.