شبورة وأمطار.. الأرصاد تكشف توقعات طقس الثلاثاء

جدة - نرمين السيد - توقعت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن يسود البلاد، غدا الثلاثاء 22 نوفمبر 2022، طقس خريفى مائل للحرارة نهارا على القاهرة والوجه البحرى وشمال الصعيد وجنوب سيناء، معتدل على السواحل الشمالية، حار على جنوب الصعيد.





كما توقعت الهيئة، أن يسود البلاد ليلا، طقس مائل للبرودة على أغلب أنحاء الجمهورية. وتتكون الشبورة المائية على الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد. وكما أن هناك فرصا لسقوط أمطار خفيفة "بنسبة حدوث 30%"، على مناطق من السواحل الشمالية وجنوب البحر الأحمر "حلايب وشلاتين"، على فترات متقطعة.

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