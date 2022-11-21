البحوث الفلكية: لم ندخل حزام الزلازل فى مصر حتى الآن.. والوضع آمن

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 21 نوفمبر 2022 10:29 مساءً - قال الدكتور جاد القاضى رئيس المعهد القومى للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، إننا لم ندخل حزام الزلازل فى مصر حتى الآن.. والوضع آمن، مضيفا أن الهزة الأرضية التى حدثت فجر اليوم كان عمق الزلزال كبير عن عمق 85 كيلو متر ويعتبر هزة أرضية شديدة.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية إنجى القاضى بقناة دى إم سى، أن المواطن اللى شعر بالهزة الأرضية هما فى المناطق السواحلية والقاهرة الكبرى والمحافظات بالوجه البحرى، ولا يوجد خسائر فى مصر من هذه الهزة.

وتابع :" شعر المواطن هزة عادية بسيطة ولا تسمح لنزول المواطن من السكن.. ومصر لا تدخل فى حزام الزلازل.. والمنطقة التى حدث بها الزلزال يحدث زلزال بشكل متكرر ولكن بيكون بسيط ولم نشعر به ولكن شعرنا به اليوم بسبب عمقه الكبير الذى وصل إلى عمق 85 كيلو متر".