وزير الصحة الكوبي لرئيس هيئة الدواء: تنظيم زيارة لرجال الأعمال للمصانع المصرية

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 21 نوفمبر 2022 10:28 مساءً - اجتمع اليوم الدكتور تامر عصام، رئيس هيئة الدواء المصرية، بوزير صحة جمهورية كوبا، الدكتور جوسيه أنجل بورتال ميرندا، وذلك بحضور السيدة تانيا أغيار فرنانديز، السفيرة الكوبية بمصر، والسيد د.دينيس كاساريس بينيتيز، نائب السفير الكوبي.

تناول الاجتماع أهم سبل التعاون بين الجانبين في مجال الرقابة والتصنيع الدوائي، وذلك كخطوه مهمة للارتقاء بمنظومة الخدمات الدوائية في البلدين، واستعراض جهود هيئة الدواء المصرية الخاصة بدعم مرجعية الدولة المصرية في الرقابة على المستحضرات الطبية.

وأشاد الجانب الكوبي بالمستوى المتقدم الذي وصلت إليه هيئة الدواء المصرية في المجال الرقابي، وحصولها على مستوي النضج الثالث بتقييم منظمة الصحة العالمية بمجال الرقابة على اللقاحات، وأبدى وزير الصحة الكوبي رغبة بلاده في الاستفادة من خبرات هيئة الدواء المصرية في ذلك المجال.

وفي كلمته، أكد رئيس هيئة الدواء المصرية أن الهيئة لكونها السلطة الرقابية الدوائية، وفى إطار دورها المرجعي لعدد من الدول الشقيقة بالقارة الأفريقية، ودول الجوار الأقليمي، فهي على أتم الاستعداد للتنسيق والتعاون مع وزارة الصحة الكوبية من أجل التيسير على المصنعين في البلدين؛ لزيادة التبادل التجاري في المستحضرات الدوائية والمستلزمات الطبية.

ومن جانبه، وجه الوزير الكوبي دعوة رئيس الهيئة لزيارة كوبا؛ لبحث وتنسيق سبل التعاون المشترك في الشأن الدوائي، مؤكدا على حرص بلاده على تنظيم زيارة لرجال الأعمال الكوبيين، المتخصصين في صناعة الدواء، لزيارة الهيئة، والمصانع المصرية، وتفقد مدينة الدواء المصرية؛ للاطلاع على القدرات الصناعية المصرية المتطورة، والتوافق حول سبل زيادة أنشطة التبادل التجارى بين البلدين.