رئيس هيئة الدواء يبحث مع وزير الصحة الكوبى التعاون الثنائى

جدة - نرمين السيد - اجتمع الدكتور تامر عصام، رئيس هيئة الدواء، بوزير صحة جمهورية كوبا، الدكتور جوسيه أنجل بورتال ميرندا، اليوم الاثنين، وذلك بحضور تانيا أغيار فرنانديز، السفيرة الكوبية بمصر، والدكتور دينيس كاساريس بينيتيز، نائب السفير الكوبى.





تناول الاجتماع أهم سبل التعاون بين الجانبين فى مجال الرقابة والتصنيع الدوائى، وذلك كخطوه مهمة للارتقاء بمنظومة الخدمات الدوائية فى البلدين، واستعراض جهود هيئة الدواء المصرية الخاصة بدعم مرجعية الدولة المصرية فى الرقابة على المستحضرات الطبية.

وأشاد الجانب الكوبى بالمستوى المتقدم الذى وصلت إليه هيئة الدواء المصرية فى المجال الرقابى، وحصولها على مستوى النضج الثالث بتقييم منظمة الصحة العالمية بمجال الرقابة على اللقاحات، وأبدى وزير الصحة الكوبى رغبة بلاده فى الاستفادة من خبرات هيئة الدواء المصرية فى ذلك المجال.

وفى كلمته، أكد رئيس هيئة الدواء أن الهيئة لكونها السلطة الرقابية الدوائية، وفى إطار دورها المرجعى لعدد من الدول الشقيقة بالقارة الإفريقية، ودول الجوار الأقليمى، فهب على أتم الاستعداد للتنسيق والتعاون مع وزارة الصحة الكوبية من أجل التيسير على المصنعين فى البلدين؛ لزيادة التبادل التجارى فى المستحضرات الدوائية والمستلزمات الطبية.

وأشاد رئيس هيئة الدواء بالدور الإيجابى الملموس للسيدة ثانيا أغيار فرنانديز - سفيرة دولة كوبا فى مصر، فى تعميق العلاقات بين البلدين وخاصة فى المجال الصحى والدوائى، وسعيها المستمر للتواصل البناء، وتعميق سبل التعاون المثمر.

ومن جانبه، أشاد الوزير الكوبى بمجهودات هيئة الدواء المصرية فى تطوير الصناعات الصيدلانية والحيوية، ووجه الدعوة لرئيس الهيئة لزيارة كوبا؛ لبحث وتنسيق سبل التعاون المشترك فى الشأن الدوائى.

وأكد حرص بلاده على تنظيم زيارة لرجال الأعمال الكوبيين، المتخصصين فى صناعة الدواء، لزيارة الهيئة، والمصانع المصرية، وتفقد مدينة الدواء المصرية؛ للاطلاع على القدرات الصناعية المصرية المتطورة، والتوافق حول سبل زيادة أنشطة التبادل التجارى بين البلدين.

فى نهاية الزيارة، تم اصطحاب الوفد الكوبى فى جولة داخل معامل الهيئة، حيث أشاد الوفد الكوبى بمستوى المعامل الرقابية بهيئة الدواء، والبنية التحتية المؤهلة لذلك.

يأتى ذلك فى إطار حرص هيئة الدواء المصرية على تعميق أواصر التعاون مع كافة البلدان، والانفتاح على مختلف التجارب العالمية، وتدعيم العلاقات الثنائية فى الشأن الدوائى، وتقديم الدعم الفنى لكافة السلطات الصحية الواعدة؛ للارتقاء بالمستوى الرقابى العالمى.