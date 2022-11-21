وزير النقل يبحث مع نظيره اللبنانى تسيير «خط ملاحى» بين البلدين

جدة - نرمين السيد - عقد الفريق مهندس كامل الوزير وزير النقل سلسلة من اللقاءات الثنائية مع عدد من الوزراء المشاركين فى الفعاليات، على هامش اجتماع الدورة العادية رقم 69 للمكتب التنفيذى لمجلس وزراء النقل العرب.





والتقى وزير النقل المصرى على حميه، وزير الأشغال العامة والنقل اللبنانى حيث تم مناقشة سبل دعم التعاون بين الجانبين فى قطاعات النقل المختلفة وأعرب وزير الاشغال العامة والنقل اللبنانى عن الاهتمام الشديد بالتعاون مع شركات المقاولات المصرية فى تنفيذ مشروعات البنية التحتية لما لها من خبرة كبيرة فى هذه المجالات والتى تجسدت فى المشروعات العملاقة التى يتم تنفيذها فى مصر.

وأعرب الوزير، عن ترحيبه بهذه الخطوة مؤكدا أن كافة الشركات المصرية فى جاهزية تامة للقيام بكافة الاعمال التى يطلبها الجانب اللبنانى وفقا لقياسات الجودة العالمية كما تباحث الجانبان حول مقترح الاعتراف المتبادل بالفحص المخبرى المتبادل وأكد وزير النقل أنه يوجد فى الموانىء المصرية لجان فحص مشترك للحاويات مرة واحدة وان هذا الاقتراح هام جدا للجانبين ثم ناقش الوزيران مقترح تسيير خط رورو - خط ملاحى لتصدير المنتجات من بلد إلى بلد آخر- بين مصر ولبنان لزيادة حركة التبادل التجارى والصادرات والواردات بين الجانبين وتم الاتفاق على عقد لقاءات مكثفة مشتركة بين المختصين فى الجانبين لدراسة هذا المقترح الهام.

واستقبل وزير النقل، الدكتور رميح بن محمد الرميح نائب وزير النقل السعودى، الذى نقل تحيات وزير النقل والخدمات اللوجستية السعودى صالح جاسر لنظيره المصرى وتم التباحث حول تدعيم التعاون المشترك بين الجانبين فى مجالات النقل المختلفة.

وتمت متابعة أعمال اللجنة المصرية السعودية الفنية المشتركة للنقل البرى والتى تهدف الى تسهيل حركة النقل والتجارة بين البلدين كما تم الاتفاق على عقد ورشة عمل بين المختصين فى كلا البلدين للإطلاع على المشاريع القائمة فى النقل السككى والبرى والبحرى ومدى الاستفادة منها والتكامل بين وسائط النقل وفى مجال النقل البحرى تم استعراض الإعداد لعقد الدورة السادسة للجنة المصرية السعودية المشتركة على هامش أعمال مجلس وزراء النقل العرب وحيث من المقرر 'أن تبحث اللجنة ( تبادل وثائق التصديق على اتفاقية النقل البحرى الموقعة بين الجانبين -مشروع مذكرة التفاهم للاعتراف المتبادل بالشهادات الأهلية للبحارة- تشجيع التعاون بين البلدين فى مجال سياحة اليخوت وسفن الركاب السياحية - التأكيد على استمرارية تنسيق أعمال البحث والإنقاذ البحرى بين البلدين- التعاون والتنسيق فى إجراءات رقابة دولة الميناء على السفن وتطبيق المتطلبات الدولية ذات الصلة.