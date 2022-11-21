كأس العالم 2022.. منتخب هولندا يخطف فوزا مثيرا من السنغال "فيديو"

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 21 نوفمبر 2022 09:30 مساءً - حقق منتخب هولندا فوزا قاتلا على نظيره منتخب السنغال بهدفين دون مقابل، فى المواجهة التي أقيمت على استاد الثمامة، فى مستهل مشوار المنتخبين الأفريقي والأوروبي، بالنسخة الحالية من بطولة كأس العالم المقامة فى قطر وتستمر حتى 18 ديسمبر المقبل.

أحرز كودي جاكبو هدف الفوز لصالح منتخب هولندا في الدقيقة 84 من زمن المباراة.

وأضاف دافي كلاسين ثانى أهداف منتخب هولندا بالدقيقة 90 من زمن المباراة.

تشكيل منتخب هولندا كالتالى:

حراسة المرمى: نوبيرت

خط الدفاع: فيرجل فان دايك، دومفريس، ماتياس دي ليخت، ناثان آكي، داني بليند

خط الوسط: بيرجويس، فرينكي دي يونج، جاكبو

خط الهجوم: بيرجوين، يانسين

فيما ضم تشكيل منتخب السنغال كل من:

حراسة المرمى: إدوارد ميندى

خط الدفاع: يوسف سابالى، كوليبالى، سيسيه، ديالو

خط الوسط: ميندى، كوياتي، إدريسا جاى

خط الهجوم: إسماعيلا سار، بولاى ديا، كريبان دياتا

بهذه النتيجة، يحتل منتخب هولندا المركز المركز فى المجموعة الأولى برصيد 3 نقاط، متساوى مع منتخب الإكوادور، فيما جاء منتخب السنغال ثالثا وقطر رابعا بدون أى نقاط.

وخاض منتخب هولندا العائد للمشاركة بكأس العالم بعد غيابه عن النسخة الأخيرة، منافسات مونديال قطر بعدما قدم مستويات رائعة في الفترة الماضية، وحافظ على سجله خاليا من الهزائم في المواجهات الأخيرة حيث تعود هزيمته الأخير إلى 27 يونيو من العام الماضى 2021 أمام جمهورية التشيك في ثمن نهائي كأس الأمم الأوروبية.

وسجل منتخب هولندا ظهوره في كأس العالم للمرة الحادية عشر في تاريخه، حيث شارك في 10 نسخ سابقة من البطولة لكنه فشل خلالها في الفوز باللقب، حيث خسر النهائي المونديال ثلاث مرات نسخ 1974 أمام ألمانيا الغربية، 1978 ضد الأرجنتين، وأخيرا 2010 أمام إسبانيا.

وافتقد منتخب السنغال بطل أمم أفريقيا، في مواجهة اليوم لمجهودات نجمه الأول ساديو ماني، لاعب بايرن ميونخ، للإصابة.

وشارك منتخب السنغال في منافسات كأس العالم للمرة الثالثة في التاريخ، حيث سبق للمنتخب السنغال المشاركة في العرس العالمى مرتين سابقتين نسختي 2002 و2018.