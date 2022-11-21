وزير النقل يلتقي نظيره اللبناني لمناقشة طلب تسيير خط رورو بين

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 21 نوفمبر 2022 09:29 مساءً - التقى الفريق كامل الوزير وزير النقل، على حميه وزير الأشغال العامة والنقل اللبناني، اليوم الإثنين، حيث تم مناقشة سبل دعم التعاون بين الجانبين في قطاعات النقل المختلفة.

وأعرب وزير الأشغال العامة والنقل اللبناني، عن الاهتمام الشديد بالتعاون مع شركات المقاولات المصرية في تنفيذ مشروعات البنية التحتية لما لها من خبرة كبيرة في هذه المجالات والتي تجسدت في المشروعات العملاقة التي يتم تنفيذها في مصر، ورحب وزير النقل المصري بهذه الخطوة مؤكدا أن كافة الشركات المصرية في جاهزية تامة للقيام بكافة الاعمال التي يطلبها الجانب اللبناني وفقا لقياسات الجودة العالمية.

كما تباحث الجانبان حول مقترح الاعتراف المتبادل بالفحص المخبري المتبادل، وأكد وزير النقل المصري أنه يوجد في الموانىء المصرية لجان فحص مشترك للحاويات مرة واحدة، وأن هذا الاقتراح هام جدا للجانبين.

وأوضح الوزيرأن مقترح تسيير خط رورو بين مصر ولبنان لزيادة حركة التبادل التجاري والصادرات والواردات بين الجانبين، وتم الاتفاق على عقد لقاءات مكثفة مشتركة بين المختصين في الجانبين لدراسة هذا المقترح الهام.

جاء ذلك على هامش اجتماع الدورة العادية رقم 69 للمكتب التنفيذي لمجلس وزراء النقل العرب.