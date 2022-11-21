"الصحة" تعلن تفاصيل أول نموذج للتبرع بالأعضاء بعد الوفاة

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 21 نوفمبر 2022 08:28 مساءً - أعلنت وزارة الصحة والسكان عن أول نموذج للتبرع بالأعضاء بعد الوفاة صادرة عنها رسميا، حيث تقوم الوزارة بتوثيقها وتسليم المتبرع كارنية التبرع سارى العمل بة في أى مستشفي .

ووفقا لمصادر وزارة الصحة والسكان سيتم توفير النموذج في ادارات العلاج الحر بمديريات الصحة بالمحافظات وأضافت :يمكن لجميع المواطنين توقيع نموذج التبرع في أى وقت دون اللجوء للشهر العقارى .

وجاء نص النموذج كالتالي

أوصى أنا —————- مصرى الجنسية بالتبرع بعد وفاتى بأعضاء جسدو وانسجتة وأى جزء منهم يمكن زراعتة مستقبلا وفقا للتقدم العلمى للمحافظة علي حياة شخص مصرى الجنسية أو علاجة من مرض جسيم أو استكمال نقص حيوى في جسدة .

وتم تحرير هذة بارادة حرة مستنيرة لايشوبها غلط أو تدليس واقر بأنه لا يجوز من ورثتى الحصول علي أى منفعة أو المطالبة بأى مقابل مادى أو عينى جراء تنفيذ هذة الوصية .