متحدث وزارة الصحة: الفيروس المخلوى دور برد أحيانا لا يحتاج لعلاج

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 21 نوفمبر 2022 08:28 مساءً - قال الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث باسم وزارة الصحة، إن المؤتمر الصحفى الذى عقدته الوزارة اليوم كان هدفه نشر الوعى الصحى السليم، ونشر الحقيقة للمواطنين المصريين بشأن الفيروس المخلوى.

وأضاف المتحدث باسم وزارة الصحة، خلال برنامج حضرة المواطن، المذاع على قناة الحدث اليوم، أن المؤتمر حضره مجموعة من العلماء ومتخصصين مختلفين، موضحا أن الفيروس المخلوى موجود منذ عام 1956.

وتابع المتحدث باسم وزارة الصحة: في عام 2019 كان لدينا نفس معدل الإصابات الموجودة في الفترة الراهنة، وكان هناك انخفاض بالإصابة بهذا الفيروس خلال كورونا نظرا للإجراءات الاحترازية للمواطنين لمواجهة كورونا، ولكن مع عدم الالتزام بالإجراءات الاحترازية في الفترة الراهنة زادت الإصابات بالفيروس المخلوى.

وأوضح المتحدث باسم وزارة الصحة، أن الفيروس المخلوى هو دور برد أحيانا لا يحتاج لعلاج، وقد يحتاج لعلاج لتخفيف الأعراض، والأطفال حديثى الولادة يحتاجون لتدخلات في المستشفيات، وكذلك كبار السن ومن لديهم أمراض مزمنة يحتاجون لتدخلات متخصصة .