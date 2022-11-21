محافظ الإسكندرية: مصر نجحت فى التصدى للهجرة غير الشرعية رغم التحديات

جدة - نرمين السيد - أكد محمد الشريف محافظ الإسكندرية، أن مصر فى عهد الرئيس عبدالفتاح السيسى، نجحت فى التصدى للهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر رغم كل التحديات والظروف التى مرت بها خلال السنوات الماضية.





وقال الشريف، خلال ندوة أقيمت، اليوم الإثنين، حول "أثر التغيرات المناخية على الهجرة غير الشرعية"، إن التغييرات المناخية التى يشهدها العالم حاليا، ومنها الجفاف وارتفاع منسوب مياه البحار، لها تأثير كبير فى جميع الأصعدة، مضيفًا أن تأثر الموارد الغذائية والمحاصيل بالتغييرات المناخية يؤثر فى فرص العمل المتاحة، مما يكون له أثر كبير على ارتفاع مستويات الهجرة غير الشرعية، على مستوى الدول.

وأشار المحافظ إلى أن الإسكندرية واحدة من المدن الساحلية فى العالم المتأثرة بشكل كبير بالتغييرات المناخية على جميع المستويات، خصوصا وأنها تتعرض كل عام لكميات غزيرة من الأمطار، ففى عام 2030 سيصل منسوب ارتفاع المياه فى البحر المتوسط إلى 65 سنتيمترًا فى السنة، مما سيؤدى إلى تآكل الشواطئ ولذلك تقوم الدولة بعدة إجراءات منها مشروع حماية الشواطئ.

بدورها، قالت رئيس اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة الهجرة غير الشرعية والاتجار فى البشر، السفيرة نائلة جبر، إن الدولة قامت بتفكير استباقى لمحاولة الحد من آثار التغييرات المناخية على جميع الأصعدة، خصوصا فيما يختص بالهجرة غير الشرعية، إذ قامت بتوفير فرص عمل وتشجيع المشروعات الصغيرة والمتوسطة والعمل على تمكين المرأة وتشجيعها على الدخول بقوة فى سوق العمل.

وأكدت ضرورة التفكير فى فرص عمل بديلة، فالعمل فى حد ذاته قيمة كبيرة، لافتة إلى أنه يجب علينا جميعًا تشجيع الحرف اليدوية والتراثية والمشروعات الصغيرة، مشيرة إلى أن الدولة بجميع أجهزتها تدعم الحرف اليدوية والتراثية وتعمل على توفير كافة سبل التشجيع لصغار الصناع والحرفيين وتذليل العقبات التى تواجههم؛ إذ تبنّت الدولة سياسة تشجيع الصناعات الحرفية والترويج والتسويق لها بشكل جيد.

وأشادت جبر، بدور محافظة الإسكندرية فى دعم الحرف اليدوية وإقامة العديد من المبادرات التى تدعم الأسر البسيطة والأعمال الحرفية.