كأس العالم 2022.. شوط أول سلبى بين هولندا والسنغال فى المونديال "صور"

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 21 نوفمبر 2022 07:29 مساءً - حسم التعادل السلبى الشوط الأول من مواجهة منتخب السنغال مع نظيره الهولندى، والمقامة بينهما حاليا على استاد الثمامة، فى مستهل مشوار المنتخبين الأفريقي والأوروبي، بالنسخة الحالية من بطولة كأس العالم المقامة فى قطر وتستمر حتى 18 ديسمبر المقبل.

وتبادل الفريقان الهجمات فى الـ45 دقيقة الأولى من زمن المباراة، لكنهما فشلا فى هز الشباك، وكان منتخب السنغال الأخطر والأفضل خاصة على المستوى الهجومى وأهدر لاعبوه العديد من الفرص الحقيقية للتهديف.

وجاء تشكيل منتخب هولندا كالتالى:

حراسة المرمى: نوبيرت

خط الدفاع: فيرجل فان دايك، دومفريس، ماتياس دي ليخت، ناثان آكي، داني بليند

خط الوسط: بيرجويس، فرينكي دي يونج، جاكبو

خط الهجوم: بيرجوين، يانسين

فيما ضم تشكيل منتخب السنغال كل من:

حراسة المرمى: إدوارد ميندى

خط الدفاع: يوسف سابالى، كوليبالى، سيسيه، ديالو

خط الوسط: ميندى، كوياتي، إدريسا جاى

خط الهجوم: إسماعيلا سار، بولاى ديا، كريبان دياتا

السنغال ضد هولندا

ويخوض منتخب هولندا العائد للمشاركة بكأس العالم بعد غيابه عن النسخة الأخيرة، منافسات مونديال قطر بعدما قدم مستويات رائعة في الفترة الماضية، وحافظ على سجله خاليا من الهزائم في المواجهات الأخيرة حيث تعود هزيمته الأخير إلى 27 يونيو من العام الماضى 2021 أمام جمهورية التشيك في ثمن نهائي كأس الأمم الأوروبية.

وتبدو حظوظ منتخب الطواحين أكبر من كل منافسيهم فى المجموعة الأولى، والتي تضم بجانب السنغال، منتخبى قطر البلد المستضيف والإكوادور، فى بلوغ دور الـ16 والمضى قدما نحو اللقب الذى لم يتوج به على الإطلاق فى تاريخه.

ويسجل منتخب هولندا ظهوره في كأس العالم للمرة الحادية عشر في تاريخه، حيث شارك في 10 نسخ سابقة من البطولة لكنه فشل خلالها في الفوز باللقب، حيث خسر النهائي المونديال ثلاث مرات نسخ 1974 أمام ألمانيا الغربية، 1978 ضد الأرجنتين، وأخيرا 2010 أمام إسبانيا.

وحقق منتخب الطواحين 27 انتصارا من إجمالي 50 مباراة خاضها في تاريخه بالمونديال، بالإضافة إلى 12 تعادلا وتلقى 11 هزيمة، وسجل لاعبوه 86 هدفا واستقبلت شباكهم بـ48 هدفا.

ويملك المنتخب الهولندي مجموعة من النجوم في صفوفه، على رأسهم فيرجيل فان دايك مدافع ليفربول، فرينكي دي يونج نجم وسط برشلونة، ماتياس دي ليخت مدافع بايرن ميونخ، ممفيس ديباى مهاجم برشلونة.

يتصدر المنتخب الهولندي، قائمة المنتخبات الأغلى في المجموعة الأولى بنهائيات كأس العالم، حيث تبلغ القيمة التسويقية لكتيبة المدرب لويس فان جال 587.25 مليون يورو، ليتفوق على منتخب السنغال الوصيف بقيمة لاعبيه التي تبلغ 288 مليون يورو.

السنغال ضد هولندا

في المقابل، يحلم منتخب السنغال بطل أمم أفريقيا، في تحقيق أولى مفاجآت بطولة كأس العالم من خلال تخطى منافسه الهولندي في مواجهة الليلة، رغم غيابه نجمه الأول ساديو ماني للإصابة.

ويبحث المنتخب السنغالى بقيادة مدربه أليو سيسيه في تكرار المفاجأة المدوية التي حققها في مونديال 2022 في كوريا الجنوبية واليابان حينما أسقط منتخب فرنسا حامل اللقب في ذلك الوقت، بهدف دون مقابل، في المباراة الافتتاحية للبطولة.

ويشارك "أسود التيرانجا" في منافسات كأس العالم للمرة الثالثة في التاريخ، حيث سبق للمنتخب السنغال المشاركة في العرس العالمى مرتين سابقتين نسختي 2002 و2018، وتعد أكبر إنجازاته عندما تأهل للدور ربع النهائي في عام 2002، فيما ودع مونديال روسيا من مرحلة المجموعات بعدما تساوى في النقاط مع اليابان وفارق الأهداف والأهداف المسجلة، ليتأهل الأخير باللعب النظيف وفقا للوائح البطولة.

وجاءت أبرز صور الشوط الأول من مباراة السنغال ضد هولندا وفقا للوكالة الأوروبية، كالتالى..